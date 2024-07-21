Сборная Казахстана по боксу отправилась на Олимпиаду в Париже (видео)

Национальная сборная Казахстана по боксу вылетела в Париж для участия в летних Олимпийских играх, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт команды.
Казахстанские боксеры совместно с тренерским штабом, спарринг-партнерами и сотрудниками комплексно-научной группы отправились рейсом из Алматы.
Жеребьевка олимпийских соревнований по боксу состоится 25 июля. В этот день определятся первые соперники спортсменов из Казахстана.
Напомним, страну на Играх в Париже представят 10 спортсменов. Мужская команда будет представлена во всех олимпийских весах. Также от Казахстана впервые примут участие сразу трое представительниц в женском боксе.
Подробнее о лицензионном пути и шансах на медаль мы рассказывали в большом материале о казахстанских олимпийцах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2137533-sbornaya-kazahstana-po-boksu-otpravilas-na-olimpiadu-v-parizhe-video/