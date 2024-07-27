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Токаев поздравил Сметова с победой на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в социальной сети X обратился к отечественному дзюдоисту Елдосу Сметову по случаю его победы на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

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Спортсмен стал триумфатором Игр в весовой категории до 60 килограммов. Сметов — первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории Казахстана.

"Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана.
Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается и аплодирует вся страна. Ваша победа — победа всего нашего народа!" — написал Токаев.

Напомним, в субботу на пьедестал Олимпиады также попали казахстанские стрелки. Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзу в дуэте.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140684-tokaev-pozdravil-smetova-s-pobedoy-na-olimpiade-2024/

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