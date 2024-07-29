Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вадим Шарлаимов подвел итоги личного выступления на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Вадим Шарлаимов
Вадим Шарлаимов. Фото: Владислав Семенов / НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов рассказал корреспонденту NUR.KZ об эмоциях от участия в дебютных для себя Олимпийских играх.

Казахстанец уступил в равной борьбе в личном турнире третьему номеру мирового рейтинга, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро-2016 и пятикратному чемпиону мира французу Яннику Борелю.

- Поражение обидно всегда. Мы не опускаем руки. Второго числа у нас командные состязания мы опять пойдем в бой. Сделаем все, что от нас зависит.

- Соперник был очень сильный, олимпийский чемпион Олимпиады-2016 все-таки?

- Я про это вообще не думал, я был сконцентрирован на бое, на сопернике. Сегодня его день. Он с наименьшим преимуществом выиграл. Для меня это первая Олимпиада эмоции конечно классные. Обидно, не скрою, после поражения.

- Вы остаетесь на следующий олимпийский цикл?

- Будем готовиться однозначно. Постараемся попасть на следующую Олимпиаду и возьмем свою заветную медаль.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в командных состязаниях 2 августа. За комплект медалей поспорят 8 команд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140938-vadim-sharlaimov-podvel-itogi-lichnogo-vystupleniya-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie