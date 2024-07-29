Вадим Шарлаимов подвел итоги личного выступления на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Вадим Шарлаимов рассказал корреспонденту NUR.KZ об эмоциях от участия в дебютных для себя Олимпийских играх.

Казахстанец уступил в равной борьбе в личном турнире третьему номеру мирового рейтинга, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро-2016 и пятикратному чемпиону мира французу Яннику Борелю.

- Поражение обидно всегда. Мы не опускаем руки. Второго числа у нас командные состязания мы опять пойдем в бой. Сделаем все, что от нас зависит.

- Соперник был очень сильный, олимпийский чемпион Олимпиады-2016 все-таки?

- Я про это вообще не думал, я был сконцентрирован на бое, на сопернике. Сегодня его день. Он с наименьшим преимуществом выиграл. Для меня это первая Олимпиада эмоции конечно классные. Обидно, не скрою, после поражения.

- Вы остаетесь на следующий олимпийский цикл?

- Будем готовиться однозначно. Постараемся попасть на следующую Олимпиаду и возьмем свою заветную медаль.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в командных состязаниях 2 августа. За комплект медалей поспорят 8 команд.

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