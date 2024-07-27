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Знаменосцы проплыли с флагом Казахстана на церемонии открытия Олимпиады-2024

Опубликовано:

Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024 в Париже
Сборная Казахстана на открытии Олимпиады-2024. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Знаменосцы сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов и Ольга Сафронова появились с государственным флагом на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Мероприятие впервые в истории проходит не на стадионе. Парад спортсменов организован на реке Сене во французской столице. Несмотря на сильный дождь, который буквально заливает французскую столицу с утра, атлеты все же приняли участие в торжественном водном заплыве.

Национальные делегации располагаются на лодках. Судно со сборной Казахстана, а также командами Кении, Иордании и Японии появилось на церемонии и было представлено внушительным составом.

Государственный флаг держат капитан национальной команды по боксу Асланбек Шымбергенов и легкотлетка Ольга Сафронова, для которой Олимпиада-2024 станет четвертой в карьере. Казахстанские спортсмены одеты в парадный комплект формы, который разработан к Играм в Париже.

Ранее в ходе специальной церемонии в Астане флаг Шымбергенову и Сафроновой передал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

NUR.KZ ведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024 и рассказывает о ее главных этапах.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140315-znamenoscy-proplyli-s-flagom-kazahstana-na-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-2024/

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