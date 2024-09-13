Казахстанскому призеру Паралимпиады подарили квартиру и машину (видео)

Серебряного призера 17-х летних Паралимпийских игр Нурдаулета Жумагали встретили в аэропорту Тараза цветами и аплодисментами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жамбылской области.

После этого в спорткомплексе "Тараз-Арена" состоялось торжественное чествование спортсмена.

Призера Паралимпиады по плаванию поздравил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

"В напряженной борьбе, которую транслировали на весь мир, ты принес славу стране и оправдал доверие народа Казахстана. Оказал особую честь жамбылцам! Все соотечественники гордятся тобой!

В самом значимом для всего мира спортивном соревновании, проявив сильную волю и упорство, показал характер настоящего мужчины, побил рекорд! Ты - настоящий герой!" - обратился аким к спортсмену.

На минувшей паралимпиаде Нурдаулет Жумагали стал двукратным призером Паралимпийских игр.

За высокие результаты на Играх Жумагали получил от спонсоров двухкомнатную квартиру и ключи от автомобиля Toyota Camry-75. Личному тренеру Саттару Бейсембаеву также были отданы почести и вручены ключи от автомобиля Haval M6.

"Ваша поддержка и добрые слова способствовали моей победе. Большое спасибо всем, кто болел за меня. В будущем я приложу все силы, чтобы еще выше поднять флаг Казахстана и оправдать доверие болельщиков", - ответил Нурдаулет Жумагали на поздравления.

На церемонии с поздравительной речью выступил тренер спортсмена Саттар Бейсембаев.

Напомним, на прошедшей в Париже Паралимпиаде сборная Казахстана установила собственный рекорд по числу наград высшей пробы и суммарному числу медалей.

Казахстанцы завершили Игры с девятью медалями:

два золота — Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (дзюдо);

три серебра — Нурдаулет Жумагали (плавание), Ергали Шамей (дзюдо), Еркин Габбасов (пулевая стрельба);

четыре бронзы — Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова (все — дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика, толкание ядра).

Ранее представители страны не выигрывали больше одного золота на летней или зимней Паралимпиаде. Прежнее лучшее достижение по суммарному количеству медалей было показано в Токио-2020 (пять наград).

В общем зачете на Паралимпийских играх этого года сборная Казахстана заняла 39-е место.