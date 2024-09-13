Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанскому призеру Паралимпиады подарили квартиру и машину (видео)

Опубликовано:

Нурдаулет Жумагали
Нурдаулет Жумагали. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Серебряного призера 17-х летних Паралимпийских игр Нурдаулета Жумагали встретили в аэропорту Тараза цветами и аплодисментами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жамбылской области.

После этого в спорткомплексе "Тараз-Арена" состоялось торжественное чествование спортсмена.

Призера Паралимпиады по плаванию поздравил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

"В напряженной борьбе, которую транслировали на весь мир, ты принес славу стране и оправдал доверие народа Казахстана. Оказал особую честь жамбылцам! Все соотечественники гордятся тобой!

В самом значимом для всего мира спортивном соревновании, проявив сильную волю и упорство, показал характер настоящего мужчины, побил рекорд! Ты - настоящий герой!" - обратился аким к спортсмену.

На минувшей паралимпиаде Нурдаулет Жумагали стал двукратным призером Паралимпийских игр.

За высокие результаты на Играх Жумагали получил от спонсоров двухкомнатную квартиру и ключи от автомобиля Toyota Camry-75. Личному тренеру Саттару Бейсембаеву также были отданы почести и вручены ключи от автомобиля Haval M6.

"Ваша поддержка и добрые слова способствовали моей победе. Большое спасибо всем, кто болел за меня. В будущем я приложу все силы, чтобы еще выше поднять флаг Казахстана и оправдать доверие болельщиков", - ответил Нурдаулет Жумагали на поздравления.

На церемонии с поздравительной речью выступил тренер спортсмена Саттар Бейсембаев.

Напомним, на прошедшей в Париже Паралимпиаде сборная Казахстана установила собственный рекорд по числу наград высшей пробы и суммарному числу медалей.

Казахстанцы завершили Игры с девятью медалями:

  • два золота — Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (дзюдо);
  • три серебра — Нурдаулет Жумагали (плавание), Ергали Шамей (дзюдо), Еркин Габбасов (пулевая стрельба);
  • четыре бронзы — Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова (все — дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика, толкание ядра).

Ранее представители страны не выигрывали больше одного золота на летней или зимней Паралимпиаде. Прежнее лучшее достижение по суммарному количеству медалей было показано в Токио-2020 (пять наград).

В общем зачете на Паралимпийских играх этого года сборная Казахстана заняла 39-е место.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2161255-kazahstanskomu-prizeru-paralimpiady-podarili-kvartiru-i-mashinu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie