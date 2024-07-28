Капитан сборной Казахстана по боксу проиграл в первом раунде Олимпиады-2024

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов проиграл на старте летних Олимпийских игр 2024 года, которые проходят в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье спортсмен начал выступление в весовой категории до 71 килограмма. Его соперником по 1/16 финала стал иорданец Зейяд Ишаиш — бронзовый призер Азиады-2018 и серебряный медалист чемпионата Азии 2022 года.

С первых секунд атлеты задали высокий темп. Стартовый раунд получился конкурентным, за Шымбергеновым его оставили трое из пяти судей. Во второй трехминутке ситуация с оценками повторилась.

Однако по итогам всех трех раундов Ишаиш одержал победу решением большинства судей (3:2). Таким образом, капитан сборной Казахстана по боксу и знаменосец национальной команды на церемонии открытия завершил выступление на Олимпиаде-2024.

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