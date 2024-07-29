Казахстан на Олимпиаде-2024: чем ответит сборная по стендовой стрельбе на успехи коллег?

В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже пройдут первые соревнования по стендовой стрельбе. NUR.KZ рассказывает, кто представит Казахстан в этом виде спорта.

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Олимпийские лицензии в стендовой стрельбе распределялись по результатам квалификационных турниров, а также по специальному рейтингу. В итоге Казахстан будет представлен в трех из пяти дисциплин. Мария Дмитриенко выступит в трапе, а Асем Орынбай и Эдуард Ещенко — в ските.

Мария Дмитриенко (36 лет)

Мария Дмитриенко: Сали Сабиров / Дирекция развития спорта

Одна из самых возрастных и опытных спортсменок во всей олимпийской сборной Казахстана. На двух последних Азиатских играх она трижды взяла бронзовую медаль. В 2018 году Дмитриенко заняла третье место в дубль-трапе, в 2022-м — в индивидуальном и командном трапе. На чемпионате мира в прошлом году казахстанка также выиграла бронзу — в смешанном трапе вместе с Даниилом Почиваловым.

Олимпиада в Париже станет для Дмитриенко второй. В Рио-2016 она заняла восьмое место в трапе, в столице Франции спортсменке потенциально по силам как минимум повторить этот результат. В мировом рейтинге в дисциплине "трап" она идет на шестой позиции.

Асем Орынбай (30 лет)

Әсем Орынбай Азия ойындарында Фото: Нұрғали Жұмағазы

Двукратная чемпионка Азиады-2022. На тех соревнованиях Орынбай выиграла золото в командном ските — женском и смешанном. В индивидуальном турнире казахстанка тогда стала третьей. В смешанной команде в этой дисциплине она также брала бронзу на чемпионате мира 2022 года.

Для Орынбай Олимпиада в Париже тоже будет второй в карьере. Спортсменка выступала в Токио-2020, где заняла 26-е место в индивидуальном ските. С учетом результатов последних лет можно предположить, что Орынбай готова превзойти это достижение. В мировом рейтинге в своей дисциплине она идет на 29-й строчке.

Эдуард Ещенко (24 года)

Эдуард Ещенко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Дебютант Олимпийских игр. Главное достижение на данный момент — бронза чемпионата мира 2022 года в дуэте с Орынбай. Также Ещенко становился чемпионом Азии в командном турнире.

Попасть на пьедестал Олимпиады казахстанцу вряд ли удастся. На данный момент в мировом мужском рейтинге скита Ещенко занимает 71-е место.

Стендовая стрельба на Олимпиаде-2024

В этой разновидности стрелкового спорта в Париже разыграют пять комплектов медалей. Мужчины и женщины будут состязаться в индивидуальных турнирах в ските и трапе. Также состоятся соревнования смешанных команд по скиту.

Кратко об отличительных чертах обеих дисциплин. Основа для скита — круглый стенд. Стрелок ведет огонь по тарелочкам, которые вылетают на разной высоте и под разным углом с небольшой задержкой после команды. В трапе используется траншейный стенд. Тарелочки выбрасываются в разных направлениях, которые не знает спортсмен.

Соревнования по стендовой стрельбе, как и по пулевой, пройдут в Национальном стрелковом центре в Шатору. К Олимпиаде его модернизировали. Дорога от Парижа на поезде занимает чуть более двух часов.

Квалификация в женском трапе пройдет 29 июля. В ските мужчины начнут борьбу 2 августа, женщины — на следующий день.

Казахстан в стендовой стрельбе на Олимпиадах

В этом подвиде стрелкового спорта представители республики еще не брали медали Игр. Зато коллеги из пулевой стрельбы уже подали качественный пример в Париже. Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов с пневматической винтовкой.

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