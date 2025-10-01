"Без беспорядков и нарушений": полиция о болельщиках на матче "Кайрат" — "Реал"

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал, были ли зафиксированы нарушения общественного порядка во время матча "Кайрат" - "Реал" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Адилов назвал матч беспрецедентным.

"Сотрудниками полиции во взаимодействии с акиматом приняты все меры, я бы сказал, колоссальные меры по обеспечению правопорядка. Были задействованы комплексные силы полиции, в том числе и Нацгвардии. Считаю, что мы успешно справились с поставленной задачей: не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не допущено каких-либо беспорядков во время матча", - заявил он.

По мнению вице-министра, полиция и акимат обеспечили общественный порядок на должном уровне.

