"Без беспорядков и нарушений": полиция о болельщиках на матче "Кайрат" — "Реал"
Опубликовано:
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал, были ли зафиксированы нарушения общественного порядка во время матча "Кайрат" - "Реал" в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Адилов назвал матч беспрецедентным.
"Сотрудниками полиции во взаимодействии с акиматом приняты все меры, я бы сказал, колоссальные меры по обеспечению правопорядка. Были задействованы комплексные силы полиции, в том числе и Нацгвардии. Считаю, что мы успешно справились с поставленной задачей: не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не допущено каких-либо беспорядков во время матча", - заявил он.
По мнению вице-министра, полиция и акимат обеспечили общественный порядок на должном уровне.
При этом мы писали, что фанаты столкнулись с неприятностями на входе. Многие отметили, что скопление людей привело к давке. Также сегодня мы писали о том, что имеющие билеты болельщики возмутились тем, что не смогли попасть на игру.
Также депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики".
Напомним, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.
Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.
