Жалобы на спекуляции с билетами на матч "Кайрат" — "Реал" прокомментировали в МВД
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса высказался о возможных спекуляциях с покупкой билетов на матч "Кайрат" - "Реал", передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты заявили, что сыновья известных певцов Сакена Майгазиева и Нурлана Еспанова якобы продавали по 50 билетов по высокой стоимости, хотя билеты на матч должны были продаваться по ИИН.
"Вы будете проверять эти факты и вообще как такое возможно?" - поинтересовались представители СМИ.
В ответ Санжар Адилов заявил, что впервые слышит о таких фактах.
"Я сейчас от вас узнал эту информацию. По поступлению (жалоб - прим. авт.) мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение, и в обязательном порядке мы проведем проверку, примем процессуальное решение", - отметил он.
Напомним по теме билетов, алматинцы возмутились организацией матча "Кайрат"-"Реал Мадрид" из-за того, что имеющие билеты болельщики не смогли попасть на игру. На жалобы казахстанцев отреагировали в компании по продаже билетов.
Добавим, матч на Центральном стадионе Алматы завершился крупной победой гостей со счетом 5:0. Итоги игры между "Кайратом" и "Реалом" подвел главный тренер мадридцев Хаби Алонсо. Также испанский специалист признался, что хотел бы провести больше времени в Алматы.
После главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на пресс-конференции подвел итоги матча с мадридским "Реалом". Также "Кайрат" узнал место в ЛЧ после проигрыша "Реалу"
После крупного поражения алматинской команды "Кайрат" испанскому "Реал Мадриду" в Сети появилось сотни отзывов казахстанцев о легендарной игре.
Мы также писали, что что происходило в Алматы после матча "Кайрат" - "Реал Мадрид". Болельщики покинули стадион в хорошем настроении - размахивали флагами, пели песни, радовались этому историческому для казахстанского футбола событию.
Также депутат мажилиса Бакытжан Базарбек возмутился организацией матча "Кайрат"-"Реал", который прошел вчера в Алматы. По его мнению, она "не выдерживает никакой критики".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Без беспорядков и нарушений": полиция о болельщиках на матче "Кайрат" — "Реал"
- "С билетами не пускали на матч "Кайрат" — "Реал": на жалобы казахстанцев ответили в Ticketon
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2292453-prodavali-zadorogo-po-50-biletov-fakty-spekulyacii-na-matche-kayrat-real-mogut-proverit-v-mvd/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах