Жалобы на спекуляции с билетами на матч "Кайрат" — "Реал" прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса высказался о возможных спекуляциях с покупкой билетов на матч "Кайрат" - "Реал", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заявили, что сыновья известных певцов Сакена Майгазиева и Нурлана Еспанова якобы продавали по 50 билетов по высокой стоимости, хотя билеты на матч должны были продаваться по ИИН.

"Вы будете проверять эти факты и вообще как такое возможно?" - поинтересовались представители СМИ.

В ответ Санжар Адилов заявил, что впервые слышит о таких фактах.

"Я сейчас от вас узнал эту информацию. По поступлению (жалоб - прим. авт.) мы готовы провести проверку, но для этого нам необходимо обращение, и в обязательном порядке мы проведем проверку, примем процессуальное решение", - отметил он.

