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Суд отказал Куандыку Бишимбаеву в удовлетворении иска о снижении алиментов

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Суд отказал Куандыку Бишимбаеву в удовлетворении иска о снижении алиментов и исключении из алиментного соглашения некоторых пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда Астаны.

Бишимбаев подал иск об изменении условий нотариального соглашения об уплате алиментов в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны.

Как отмечают в ведомстве, в 2020 году между бывшими супругами заключено нотариальное соглашение. Согласно условиям, отец (Бишимбаев - прим.ред.)обязался выплачивать алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1,6 млн тенге ежемесячно, до 20 числа каждого месяца.

"Истец просил изменить указанное соглашение, снизив размер алиментов, мотивируя свои требования тем, что он отбывает наказание в местах лишения свободы и не трудоустроен.

Также истец просил исключить из соглашения положения, касающиеся оплаты дополнительных расходов на обучение детей в платном учебном заведении, в том числе по достижении ими совершеннолетия; расходов, связанных с медицинским обследованием и лечением детей; обязательства не реже одного раза в год оплачивать отдых детей как в Казахстане, так и за рубежом, включая расходы на проживание, питание, страхование, транспорт и другие сопутствующие траты", - говорится в пресс-релизе суда.

Однако суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что для внесения изменений в нотариальное соглашение нет законных оснований. Кроме того, в суде было установлено, что истец намеренно ухудшил свое материальное положение, подарив третьим лицам принадлежащее ему имущество в августе 2024 года.

"При этом, учитывая, что он осужден на длительный срок и не имеет возможности исполнять соглашение в предусмотренном объеме, у него имелась реальная возможность исполнить обязательства за счет принадлежащего ему имущества. Указанные обстоятельства расценены судом, как недобросовестное поведение истца", - говорят в суде.

При этом по законодательству оба родителя несут равную ответственность за содержание, воспитание и развитие своих детей. Трудоспособные родители обязаны содержать несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, независимо от наличия судимости или иных обстоятельств.

В результате суд отказал в удовлетворении иска. Решение еще не вступило в силу.

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что Назым Кахарман подала в суд иск о лишении Бишимбаева родительских прав. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Кроме того, сама Кахарман комментировала ситуацию и заявила о том, что в основаниях для лишения родительских прав Куандыка Бишимбаева были указаны два пункта: убийство им члена семьи и психическое насилие над детьми.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Отмечалось, что к моменту заседания Бишимбаев согласился на смену фамилии для своих детей и их выезд за границу.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2252676-sud-otkazal-kuandyku-bishimbaevu-v-udovletvorenii-iska-o-snizhenii-alimentov/