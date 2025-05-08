Конфликт между Индией и Пакистаном: МИД не будет эвакуировать находящихся там казахстанцев

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в кулуарах сената прокомментировал обострившуюся ситуацию в Индии и Пакистане, передает корреспондент NUR.KZ.

Акан Рахметуллин подтвердил, что и в Индии, и в Пакистане есть граждане Казахстана.

"Насколько я знаю, в Пакистане больше (наших - прим. ред.) людей, чем в Индии. Это те, о которых мы знаем, то есть те, кто стоит на консульском учете в посольстве. Они на постоянной связи с нашими посольствами.

Но на данный момент, поскольку там нет полноценных военных действий, а были отдельные удары по приграничным территориям, вопрос об эвакуации сейчас не стоит", - сообщил он.

Добавим, авиакомпания Air Astana объявила об отмене рейсов из Алматы в Дели и Мумбаи из-за конфликта между Индией и Пакистаном. Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

Напомним, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

В конце апреля правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявило, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

30 апреля министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия не комментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, до этого в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации, но если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать, то она "встретит более чем пропорциональный ответ".

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.