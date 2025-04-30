Пакистан заявил о намерении Индии атаковать их в течение 24-36 часов
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Министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать в течение следующих 24-36 часов.
Публикация появилась в аккаунте министра информации Пакистана Аттаулла Тарара в соцсети Х.
По его словам, Пакистан располагает достоверными разведданными о том, что Индия намерена провести военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов "под предлогом беспочвенных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме".
"Пакистан сам стал жертвой терроризма и действительно понимает боль этого бедствия. Мы всегда осуждали его во всех его формах и проявлениях в любой точке мира", - пишет министр и заявляет, что Пакистан открыто предложил провести независимое расследование нейтральной комиссией экспертов для установления истины.
"К сожалению, вместо того, чтобы следовать путем разума, Индия, по-видимому, решила встать на опасный путь иррациональности и конфронтации, что будет иметь катастрофические последствия для всего региона и за его пределами.
(...) Пакистан вновь заявляет, что на любой военный авантюризм Индии будет дан неукоснительный и решительный ответ. Международное сообщество должно осознавать реальность того, что бремя эскалационной спирали и ее последствий будет полностью лежать на Индии.
Страна вновь заявляет о своей решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Пакистана любой ценой", - написал он.
Индия пока не прокомментировала это заявление. При этом издание India Today сообщает, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией, в районе спорной территории Джамму и Кашмир. По информации издания, это привело "к жесткому ответу" индийской армии.
Напомним, пару дней назад в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.
Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.
Вчера, 29 апреля, Русская служба Би-би-си писала, что индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, которых подозревают в участии в расстреле на прошлой неделе группы туристов, жертвами которого стали 26 человек. Более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса. На границе Индии и Пакистана продолжаются спорадические перестрелки.
Обострение ситуации между Индией и Пакистаном
Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.
По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.
Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.
Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.
После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".
А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.
К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240625-pakistan-zayavil-o-namerenii-indii-atakovat-ih-v-techenie-24-36-chasov/