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Пакистан заявил о намерении Индии атаковать их в течение 24-36 часов

Опубликовано:

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар. Кадр из видео: x.com/TararAttaullah

Министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать в течение следующих 24-36 часов.

Публикация появилась в аккаунте министра информации Пакистана Аттаулла Тарара в соцсети Х.

По его словам, Пакистан располагает достоверными разведданными о том, что Индия намерена провести военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов "под предлогом беспочвенных и сфабрикованных обвинений в причастности к инциденту в Пахалгаме".

"Пакистан сам стал жертвой терроризма и действительно понимает боль этого бедствия. Мы всегда осуждали его во всех его формах и проявлениях в любой точке мира", - пишет министр и заявляет, что Пакистан открыто предложил провести независимое расследование нейтральной комиссией экспертов для установления истины.

"К сожалению, вместо того, чтобы следовать путем разума, Индия, по-видимому, решила встать на опасный путь иррациональности и конфронтации, что будет иметь катастрофические последствия для всего региона и за его пределами.

(...) Пакистан вновь заявляет, что на любой военный авантюризм Индии будет дан неукоснительный и решительный ответ. Международное сообщество должно осознавать реальность того, что бремя эскалационной спирали и ее последствий будет полностью лежать на Индии.

Страна вновь заявляет о своей решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Пакистана любой ценой", - написал он.

Индия пока не прокомментировала это заявление. При этом издание India Today сообщает, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией, в районе спорной территории Джамму и Кашмир. По информации издания, это привело "к жесткому ответу" индийской армии.

Напомним, пару дней назад в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

Вчера, 29 апреля, Русская служба Би-би-си писала, что индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, которых подозревают в участии в расстреле на прошлой неделе группы туристов, жертвами которого стали 26 человек. Более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса. На границе Индии и Пакистана продолжаются спорадические перестрелки.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

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Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240625-pakistan-zayavil-o-namerenii-indii-atakovat-ih-v-techenie-24-36-chasov/