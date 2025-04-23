Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Накануне "Русская служба Би-Би-Си" сообщала, что вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.
Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238642-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-premer-ministru-indii/