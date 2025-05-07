Индия обстреляла Пакистан: Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами (видео)

Этой ночью Индия провела военную операцию "Синдур", атаковав, по данным их Минобороны, 9 объектов в Пакистане. Сообщается о гибели мирных жителей и ответном ударе Пакистана, передает NUR.KZ.

Как сообщает Министерство обороны Индии, в ночь на 7 мая Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары "по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии".

В заявлении сообщается, что всего было атаковано девять объектов.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов казни.

Эти шаги последовали за варварским терактом в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и один непальский гражданин. Мы выполняем обязательство, согласно которому ответственные за эту атаку будут привлечены к ответственности", - заявляет Минобороны Индии. Также анонсирован брифинг с подробностями по прошедшей военной операции.

Отметим, что незадолго до ее начала в аккаунте соцсети Х индийской армии появился пост с подписью "Готовы стрелять, выучены побеждать".

А начало операции в аккаунте индийской армии в соцсети Х ознаменовалось постом "Справедливость восторжествовала. Джай Хинд! (Да здравствует Индия - прим. ред.)"

Как сообщают РБК по словам гендиректора гендиректора ISPR (подразделение Вооруженных сил Пакистана по связям со СМИ и общественностью) Ахмеда Шарифа Чаудри, в результате ракетного удара со стороны Индии двое мирных жителей погибли в городе Котли в Пакистане.

В городе Восточный Ахмадпур пострадали по меньшей мере 12 человек. Чаудри утверждает, что Индия нанесла удары по двум мечетям. Позднее в Минобороны Пакистана сообщили о гибели 8 мирных жителей.

Власти Пакистана заявили, что армией страны сбиты три индийских истребителя.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны.

"Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан", - приводит издание перевод поста Шарифа в соцсети X.

Пакистан также закрыл свое воздушное пространство на 48 часов и нанес ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире. ВС страны сообщили, что поразили штаб бригады индийской армии.

Армия Пакистана ответным ударом уничтожила место дислокации бригады индийских вооруженных сил, заявил источник местного телеканала. По его словам, удары были нанесены по многочисленным целям "на позициях врага".

Власти Индии сообщили о двух раненых женщинах в результате атаки Пакистана.

Шариф созвал заседание Комитета национальной безопасности. По словам министра информации страны Аттауллы Тарара, заседание запланировано на утро 8 мая. МИД Пакистана заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили государства, обладающие ядерным оружием, к крупному конфликту.

В провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение. Воздушное пространство Пакистана закрыто на 48 часов.

Напомним, ранее 30 апреля министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия пока не прокомментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, до этого в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

А 29 апреля Русская служба Би-би-си писала, что индийские власти Кашмира снесли дома по меньшей мере 10 жителей штата, которых подозревают в участии в расстреле на прошлой неделе группы туристов, жертвами которого стали 26 человек. Более 1500 предполагаемых соучастников нападения были задержаны для допроса. На границе Индии и Пакистана продолжаются спорадические перестрелки.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.