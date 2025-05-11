Индия и Пакистан обвинили друг друга в нарушении перемирия

После достижения перемирия и Индия, и Пакистан обвинили друг друга в его нарушении. Местные жители сообщили о мощных взрывах в Кашмире, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Вице-министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что перемирие было неоднократно нарушено в течение нескольких часов.

В Пакистане тоже заявили, что со стороны Индии были нарушения перемирия, при этом в Исламабаде заявили о приверженности соблюдению режима прекращения огня.

"Мы считаем, что любые вопросы, связанные с беспрепятственным соблюдением режима прекращения огня, должны решаться путем общения на соответствующих уровнях", - указали в МИД и добавили, что "войска на местах должны проявлять сдержанность".

Как пишет издание, после того как перемирие уже вступило в силу, местные жители рассказали о мощных взрывах, прогремевших в двух крупных городах контролируемой Индией части Кашмира: Сринагаре и Джамму.

"Что, черт возьми, произошло с перемирием? Взрывы слышны по всему Сринагару!!!" - написал в соцсетях главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла.

В другом посте он указал: "Это не прекращение огня. Только что сработали подразделения ПВО в центре Сринагара".

Напомним, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Вчера Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации". ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома в городе Сирса и учебного центра военной разведки.

Но уже к вечеру стало известно, что странам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве США.

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.