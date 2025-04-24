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"Будет рассматриваться как акт войны": Пакистан пригрозил Индии из-за реакции на теракт в Кашмире

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Военные в Кашмире после теракта
Военные в Кашмире после теракта. Фото: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

В Пакистане после недавнего теракта в Кашмире заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

По данным ТАСС, Пакистан категорически отвергает заявление Индии о приостановке Договора по водам Инда.

"Вода является жизненно важным национальным интересом Пакистана, жизненно важным для его 240-миллионного населения, и доступ к ней будет отстаиваться любой ценой.

Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, и узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны", - заявили в Пакистане.

По подсчетам РИА Новости, Пакистан может потерять более 1,2 млрд долларов в год из-за прекращения торговли с Индией. По данным за прошлый год суммарная торговля двух стран составила 1,207 млрд долларов.

При этом Пакистан оказался значительно более зависим от индийских товаров, чем Индия - от пакистанских. Экспорт Индии по итогам года составил чуть более 1,206 млрд долларов, а импорт - лишь 480 тыс. долларов.

Напомним, сегодня правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

Накануне президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239101-budet-rassmatrivatsya-kak-akt-voyny-pakistan-prigrozil-indii-iz-za-reakcii-na-terakt-v-kashmire/