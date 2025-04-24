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Индия высылает граждан Пакистана, перекрывает воду и закрывает границу после теракта в Кашмире

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Флаг Индии
Флаг Индии. Фото: Dinodia photo / Getty Images

Правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of India.

Как пишет издание, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел экстренное заседание комитета кабмина по безопасности.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Договор приостановлен до тех пока, пока "Пакистан не прекратит поддерживать терроризм", говорится в материале.

Помимо этого, Индия закрывает единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостанавливает участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сокращает дипломатический персонал в обеих странах.

Военные атташе Пакистана в Индии объявлены персонами нон грата - им дана неделя, чтобы покинуть страну, в то время как Индия также отзовет своих военных атташе из Исламабада.

Поводом для столь жесткой реакции индийской стороны стал теракт, произошедший 22 апреля в районе Пахалгама на севере страны.

Как уточняет РИА Новости, вопрос использования водных ресурсов стал большой проблемой в отношениях Индии и Пакистана. В 1960 году страны подписали договор о разделе вод Инда.

Согласно этому договору, Индия добилась эксклюзивного права использовать воду трех восточных притоков Инда: Рави, Беаса и Сатледжа. Пакистан имеет право использовать воду "западных рек": самого Инда, а также Джелама и Чинаба. При этом Индия может использовать воду "западных рек" для домашнего использования (например, для питья жителями прибрежных территорий), судоходства, для нужд сельского хозяйства, а также для выработки электроэнергии.

За выполнением договора следит специально созданная постоянная комиссия. Не менее одного раза в год проводятся переговоры по выполнению соглашения о водоразделе.

Как ранее сообщали СМИ, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии.

Накануне Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238840-indiya-vysylaet-grazhdan-pakistana-perekryvaet-vodu-i-zakryvaet-granicu-posle-terakta-v-kashmire/