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В индийском Кашмире вооруженные люди открыли огонь по туристам, не менее 20 человек погибли

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Раненого туриста доставляют в больницу в Анантнаге
Раненого туриста доставляют в больницу в Анантнаге. Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

Вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного офицера полиции, пишет по меньшей мере о 24 погибших, индийские телеканалы сообщают, что их не меньше 20.

Пахалгам, где произошла стрельба — популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан, и которая находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Нападение произошло в Байсаране — это горный луг, расположенный в стороне от основной дороги в Пахалгаме. Это место называют местной Швейцарией, его нередко снимали в болливудских фильмах. Добраться до него можно только пешком или верхом.

Агентство AFP связалось с местным гидом по имени Вахид, который, услышав выстрелы, прибыл на место происшествия эвакуировал нескольких раненых на спине лошади.

«Я видел несколько человек, которые лежали на земле и выглядели мертвыми», — рассказал он.

Издание Indian Express пишет со ссылкой на офицера полиции, что нападавших было двое или трое.

Глава региона Оман Абдулла написал в Х, что количество погибших все еще уточняется, и обещал, что официальная информация будет предоставлена, когда ситуация прояснится.

«Безусловно, это нападение гораздо масштабнее всего, что мы видели в отношении мирных жителей в последние годы», — подчеркнул он.

До этого он написал эмоциональный пост, в котором признался, что «потрясен до глубины души».

«Это нападение на наших гостей — настоящее варварство. Те, кто совершил этот теракт, — звери, нелюди, достойные лишь презрения. Ни одни слова осуждения не смогут быть достаточными», — заявил Абдулла.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее террористической атакой и выразил соболезнование тем, кто потерял близких, однако не уточнил число погибших.

Как отмечает Reuters, после антииндийского восстания в 1989 году вооруженные группировки нередко совершали нападения на туристов и паломников, но в последние годы количество таких случаев уменьшилось. Последняя крупная атака произошла в июне прошлого года, в результате чего автобус с индуистскими паломниками упал в глубокое ущелье. Тогда погибли как минимум девять человек и еще 33 были ранены.

Глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и обещал найти и наказать их и тех, кто им помогал.

Мехбуба Муфти, которая была главой штата Джамму и Кашмир в 2016-2018 годах и сейчас возглавляет Народную демократическую партию Джамму и Кашмира, осудила нападение и призвала провести тщательное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и выявить возможные упущения в системе безопасности.

«Безопасность гостей — приоритет, и нужно принять меры, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Наши мысли с жертвами и их семьями», — написала она в Х.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238312-v-indiyskom-kashmire-vooruzhennye-lyudi-otkryli-ogon-po-turistam-ne-menee-20-chelovek-pogibli/

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