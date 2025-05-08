В Пакистане заявили о взрывах рядом с аэропортом возле границы с Индией

Пакистанские полицейские заявили о серии взрывов рядом с аэропортом в городе Лахор, расположенном близ границы с Индией, передает NUR.KZ со ссылкой на пакистанский телеканал Samaa TV.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на источники в полиции, серия взрывов рядом с аэропортом Уилтон прозвучала в четверг, 8 мая, рано утром.

"Люди в панике выбегали из домов и сообщали, что видели клубы дыма", - говорится в материале.

Кроме того, в полиции сообщили о сбитом индийском беспилотнике.

"Беспилотник размером от 5 до 6 футов управлялся из-за границы. Он был сбит путем глушения системы", - сообщили источники издания.

По их мнению, беспилотник был запущен для слежки за секретными объектами и перевозил взрывчатку.

В Индии пока не отреагировали на обвинения.

Между тем в соцсетях делятся кадрами из Лахора, где, как утверждают СМИ, прогремели взрывы.

Напомним, в ночь на 7 мая Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

Обострение конфликта между двумя странами началось в апреле, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Погибли больше 20 человек.

После этого Индия заявила о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана и пригрозила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. В ответ правительство Пакистана заявило, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.