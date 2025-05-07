Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Индия объяснила атаку по Пакистану

Опубликовано:

Флаг Индии
Флаг Индии. Фото: Dinodia photo / Getty Images

Представитель МИД Индии сообщил, что удар по Пакистану был нанесен, так как индийская разведка располагала достоверными сведениями о планирующихся атаках, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Пакистан не предпринял никаких мер, чтобы остановить терроризм, и стал "убежищем" для боевиков. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе брифинга.

По его словам, Пакистан, несмотря на растущую обеспокоенность других стран и наличие достоверных разведданных, за две недели не предпринял никаких очевидных мер для ликвидации террористических сетей, действующих на его территории. После теракта в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек, Нью-Дели решил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Мисри отметил, что целью атаки было разжигание межобщинной розни в Джамму и Кашмире и других частях Индии. К моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки.

"Наши разведывательные службы, отслеживающие террористическую деятельность, указали, что на Индию могут быть совершены новые атаки, и было сочтено необходимым остановить их", - пояснил Мисри и добавил, что Индия воспользовалась правом на ответ, чтобы сдержать трансграничный терроризм.

"Наши действия были взвешенными и неэскалационными, соразмерными и ответственными. Они были сосредоточены на демонтаже террористической инфраструктуры", - добавил первый замглавы МИДа.

Напомним, сегодня ночью Индия обстреляла Пакистан: Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщается о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Ранее 30 апреля министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия пока не прокомментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, до этого в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242794-indiya-obyasnila-nochnuyu-ataku-po-pakistanu/