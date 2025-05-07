Индия объяснила атаку по Пакистану

Представитель МИД Индии сообщил, что удар по Пакистану был нанесен, так как индийская разведка располагала достоверными сведениями о планирующихся атаках, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Пакистан не предпринял никаких мер, чтобы остановить терроризм, и стал "убежищем" для боевиков. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри в ходе брифинга.

По его словам, Пакистан, несмотря на растущую обеспокоенность других стран и наличие достоверных разведданных, за две недели не предпринял никаких очевидных мер для ликвидации террористических сетей, действующих на его территории. После теракта в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек, Нью-Дели решил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Мисри отметил, что целью атаки было разжигание межобщинной розни в Джамму и Кашмире и других частях Индии. К моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки.

"Наши разведывательные службы, отслеживающие террористическую деятельность, указали, что на Индию могут быть совершены новые атаки, и было сочтено необходимым остановить их", - пояснил Мисри и добавил, что Индия воспользовалась правом на ответ, чтобы сдержать трансграничный терроризм.

"Наши действия были взвешенными и неэскалационными, соразмерными и ответственными. Они были сосредоточены на демонтаже террористической инфраструктуры", - добавил первый замглавы МИДа.

Напомним, сегодня ночью Индия обстреляла Пакистан: Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщается о гибели мирных жителей с обеих сторон.

Ранее 30 апреля министр информации Пакистана заявил в соцсети, что страна располагает достоверными разведданными о намерении Индии атаковать их в течение следующих 24-36 часов. Индия пока не прокомментировала это заявление. В то же время СМИ сообщали, что Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня на границе с Индией.

Также напомним, до этого в Пакистане назвали условие военных действий против Индии - глава Минобороны страны заявил, что они не планируют начинать войну без эскалации.

Он также предупредил, если Индия попытается вторгнуться в Пакистан или атаковать Пакистан, тогда она встретит более чем пропорциональный ответ.

Обострение ситуации между Индией и Пакистаном

Недавно правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

А позже Минобороны Пакистана опубликовало в соцсетях ряд сообщений и видео, в которых заявило о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.