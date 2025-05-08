Казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Индию на фоне конфликта с Пакистаном
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Авиакомпания Air Astana объявила об отмене рейсов в из Алматы в Дели и Мумбаи из-за конфликта между Индией и Пакистаном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Как сообщили в авиакомпании, из-за закрытия воздушного пространства отменены рейсы KC 907/908 по маршруту Алматы – Дели – Алматы и KC 291/292 по маршруту Алматы - Мумбаи - Алматы от 8 мая.
Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.
"В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Казахстана и других пассажиров Air Astana на родину.
Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем оперативно информировать пассажиров о любых изменениях", - сообщили в авиакомпании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2242884-kazahstanskaya-aviakompaniya-otmenila-reysy-v-indiyu-na-fone-konflikta-s-pakistanom/