Казахстанская авиакомпания отменила рейсы в Индию на фоне конфликта с Пакистаном

Авиакомпания Air Astana объявила об отмене рейсов в из Алматы в Дели и Мумбаи из-за конфликта между Индией и Пакистаном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как сообщили в авиакомпании, из-за закрытия воздушного пространства отменены рейсы KC 907/908 по маршруту Алматы – Дели – Алматы и KC 291/292 по маршруту Алматы - Мумбаи - Алматы от 8 мая.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлен полный возврат стоимости билетов.

"В настоящее время авиакомпания прорабатывает возможность организации репатриационных рейсов по альтернативным маршрутам для возвращения граждан Казахстана и других пассажиров Air Astana на родину.

Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем оперативно информировать пассажиров о любых изменениях", - сообщили в авиакомпании.