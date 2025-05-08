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78 лет конфликта. Как Индия и Пакистан воюют за Кашмир

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Полиция штата Джамму и Кашмир
Полиция штата Джамму и Кашмир. Иллюстративное фото: Getty Images/ Hindustan Times / Contributor

В ночь на среду 7 мая Индия нанесла удар по целям в пакистанской части Кашмира. Это стало ответом на нападение боевиков на туристов в индийской части Кашмира две недели назад. Теперь Пакистан — ядерная держава, как и Индия — обещает ответить.

Полномасштабные войны, вооруженные повстанцы, разрушенные дома и десятки тысяч жертв — конфликт в этой части мира не затихает с 1947 года.

Британское наследие

14 и 15 августа 1947 года произошел раздел Британской Индии. 14 августа объявил о своей независимости Пакистан, днем позже — Индия.

План размежевания носил имя лорда Маунтбеттена — последнего вице-короля Индии. Он предложил разделить Британскую Индию по религиозному признаку: Пакистану отходили территории с мусульманским населением, Индии — с индуистским. Некоторые земли оставались спорными, таким княжествам было предложено самим определить свою дальнейшую судьбу.

Заложенная в плане Маунтбеттена неопределенность привела к конфликтам, многие из которых продолжаются и спустя почти 80 лет после раздела Британской Индии.

В 1947 году Кашмиром правил махараджа Хари Сингх, который долгое время колебался, к какому из новых государств ему присоединиться. Он не испытывал симпатии ни к лидеру Индийского национального конгресса Джавахарлалу Неру, ни к Пакистану, который, как опасался Хари Сингх, полностью поглотит Кашмир.

На фоне нерешительности непопулярного правителя на первый план вышел шейх Мухаммад Абдулла. К моменту раздела Индии он сидел в тюрьме за выступления против авторитарного правления махараджи. Шейх Абдулла, мусульманин, считал Индию меньшим злом: Неру обещал Кашмиру автономию. В это время махараджа объявил независимость княжества.

Летом 1947 года в Кашмире начались столкновения между индуистами и мусульманами, правительство утратило контроль над ситуацией. В октябре в Кашмир вторглись из Пакистана вооруженные формирования, решившие оказать «братскую помощь» кашмирским мусульманам. Хари Сингх поспешил обратиться за помощью к Индии, та поставила условие: армия окажется содействие Кашмиру, если тот войдет в состав Индийского союза. 27 октября махараджа подписал договор, но война уже началась.

Первая индо-пакистанская война (1947—1949)

Прибывшим из Пакистана пуштунским полувоенным формированиям удалось захватить столицу княжества, Сринагар. После подписания договора с махараджей Индия отправила туда батальон сикхов, который смог быстро взять город под свой контроль.

После этого Пакистан объявил северную часть княжества своей территорией под названием Азад Джамму и Кашмир («Свободный Джамму и Кашмир»). Пакистанская армия вторглась с запада и направилась к Сринагару. Индийские войска заняли круговую оборону, разбили мусульманское ополчение на окраинах и стали продвигаться к западу.

Но в это же самое время в северной части княжества, населенной мусульманами, местное население поддержало пакистанское вторжение. Ополчение взяло под контроль север Кашмира и объявило о присоединении к Пакистану.

Индийские войска все прибывали и прибывали, но в течение года им не удавалось прорвать окружение Пунча (в районе Джуммы на западе), где кашмирская армия была взята в осаду мусульманскими формированиями. В это же время индийские военные с переменными успехам пытались прорваться на север к Скарду и Гилгиту. Только к ноябрю 1948 году индийским войскам удалось снять осаду Пунча и оттеснить северных повстанцев.

1 января 1949 года в соответствии с резолюцией ООН вступило в силу перемирие. Через полгода Индия и Пакистан подписали соглашение о линии прекращения огня. Кашмир оказался разделен на две части: примерно 60% территории перешли под контроль Индии, 40% — Пакистана.

Предполагалось, что разделительная линия будет временной и окончательно определится в результате политического урегулирования. Как это часто бывает, временное решение затянулось на десятилетия.

Вторая индо-пакистанская война (1965)

В марте 1948 года временную администрацию Джамму и Кашмира под контролем Индии возглавил тот самый шейх Абдулла — мусульманин и главный противник махараджи. Для Индии это было мудрым решением: поставив мусульманина фактическим правителем проблемного региона, Дели подчеркивал многонациональный и мультирелигиозный характер Кашмира, отвергая тем самым обвинения Пакистана в оккупации.

Впрочем, через пять лет дружбе Неру и шейха Абдуллы пришел конец: против шейха завели дело о заговоре и обвинили в сепаратизме. Он вышел на свободу только в 1964 году, а потом снова попал в тюрьму на три года.

В 1965 году обстановка опять накалилась. Весной произошли столкновения между индийскими и пакистанскими военными из-за пустынной территории на границе. А летом Пакистан начал проводить диверсионные операции в индийской части Кашмира. В ответ индийская армия вторглась в Азад-Кашмир — самую южную часть подконтрольной Пакистану территории региона.

Начались полномасштабные столкновения: индийские войска не ограничились Кашмиром, а стали одновременно продвигаться к Лахору. Война закончилась 23 сентября 1965 года, каждая из сторон объявила о своей победе. В общей сложности во время боевых действий погибло около семи тысяч человек, Пакистан потерял 300 танков, Индия — 80.

Третья война и официальный раздел Кашмира (1971)

В декабре 1971 года началась третья полномасштабная война между Индией и Пакистаном — на этот раз далеко от Кашмира.

По плану Маунтбеттена Пакистан был разделен в 1947 году на две части, западную и восточную. На востоке и началась война: повстанцы провозгласили независимое государство Бангладеш. Пакистанская армия развернула репрессии, начались столкновения, в которых, по разным оценкам, погибли от 200 тысяч до 2 млн человек.

Индия открыто поддерживала повстанцев: ее войска вошли в Бангладеш, как заявляла премьер-министр Индира Ганди, «для предотвращения кровопролития». В ответ Пакистан нанес удар по индийским авиабазам. Индия после этого объявила войну соседнему государству. За две недели пакистанская армия потерпела сокрушительное поражение, а Бангладеш обрел независимость.

У этой войны было много важных последствий. Именно с этого момента Пакистан начал работу над ядерным оружием. Кроме того, в 1972 году наконец-то временная граница в Кашмире стала постоянной.

Повстанцы и теракты

В 1987 году в штате Джамму и Кашмир проходили выборы в законодательное собрание. Шейх Абдулла к тому времени уже умер, регион возглавлял его сын, Фарук Абдулла. Перед голосованием он заключил союз с правящей партией, Индийским национальным конгрессом, и одержал безоговорочную победу. Однако проигравшие кандидаты заявили о масштабных фальсификациях, после чего начались столкновения.

За десять лет до этого в английском Бирмингеме сторонники вооруженной борьбы за независимость региона создали Фронт освобождения Джамму и Кашмира (ФОДК). В начале 1980-х они переместились в Азад-Кашмир, пакистанскую часть региона. А в 1987 году, после спровоцированного выборами восстания, вооруженные сепаратисты проникли в индийский Кашмир.

За следующие два года в Кашмире возникли десятки разнообразных вооруженных группировок: одни выступали за присоединение к Пакистану, другие — за создание независимого мусульманского государства. Боевики нападали на индийские правительственные учреждения, убивали на улицах тех, кого подозревали в сотрудничестве с властями, взрывали бомбы в многолюдных местах.

Индия ответила жесточайшими репрессиями и расширением полномочий армии. Теперь военные могли применять оружие против подозрительных лиц и проводить аресты без суда и следствия. Тем не менее повстанческим группировкам удавалось контролировать значительные территории и даже вводить там собственные законы.

Все это время Пакистан неофициально снабжал оружием повстанцев, закрывал глаза на работу их тренировочных лагерей на своей территории. Годы спустя экс-президент Пакистана Первез Мушарраф признался, что Исламабад оказывал поддержку многим группировкам.

Среди таких группировок, о которых говорил Мушарраф, — джихадистская «Лашкар-е-Тайба» (в России признана террористической и запрещена). Именно ее ответвление, «Фронт сопротивления», взяло на себя ответственность за убийство туристов в Кашмире в апреле 2025 года.

«Хирургические удары»

В 1998 году Индия и Пакистан провели ядерные испытания, а в конце того же года начали переговоры о мирном решении возможных конфликтов.

Тем временем столкновения продолжались. В 1999 году недалеко от линии соприкосновения в Кашмире пакистанские военные (по официальной версии Исламабада — независимые повстанцы) зашли на подконтрольную Индии территорию. Ни одна из стран не стала называть это войной, но в результате столкновений и артобстрелов погибли сотни человек.

В последующие годы страны не раз балансировали на грани полномасштабной войны. В 2002 году Индия и Пакистан после ряда инцидентов стянули войска к границе, но конфликт удалось предотвратить силами международного сообщества.

С 2015 года все чаще происходили нападения джихадистов Кашмира на индийских военных. В 2015 году боевики атаковали аэропорт, в 2016 году — напали на военный лагерь в городе Ури. После этого индийские спецподразделения пересекли границу с Пакистаном и нанесли удар по лагерям, где готовились нападения. В Дели заявили, что это были «хирургические удары» по боевикам. Пакистанские власти заявили, что считают это «беспричинной и неприкрытой агрессией» Индии.

Самая серьезная эскалация произошла в феврале 2019 года. В индийской части Кашмира террорист-смертник врезался в автобус с полицейскими, погибли 40 человек. Индия ответила на это авиаударами по подконтрольной Пакистану территории. На следующий день начались перестрелки по всей линии разграничения. Также произошел воздушный бой между индийскими и пакистанскими истребителями. В более масштабную войну это, впрочем, не превратилось.

Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2242890-78-let-konflikta-kak-indiya-i-pakistan-voyuyut-za-kashmir/

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