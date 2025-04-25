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"Спасибо, Моди, ты объединил нашу нацию": в Пакистане заявили о готовности к войне с Индией

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Флаг Пакистана
Флаг Пакистана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представители Министерства обороны Пакистана опубликовали в соцсети Х ряд сообщений и видео, в которых заявили о готовности к войне с Индией и пригрозило разгромить один из ее регионов.

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На первой публикации представителя Минобороны Пакистана показан запуск ракеты.

"Спасибо, Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди - прим. ред.), ты объединил нашу нацию. Вы хотите войны? Начинайте ее. Пакистан готов", - говорится в описании к посту.

На другом опубликованном в аккаунте видео некий военный стоит перед выстроенной армией.

"Пакистан — единственная страна в Южной Азии, которая никогда не примет индийского господства, и мы не позволим себя запугивать. Мы не бессильны, мы удвоим агрессию провокатора", – говорится в описании к ролику.

Помимо этого в аккаунте появилось еще несколько роликов с запуском ракет.

По данным издания "Страна.ua", на кадрах запечатлена разработанная в стране ракетная система залпового огня "Фатх-2" с дальностью до 400 километров.

"Между тем расстояние от Касура до Нью-Дели составляет 383 км. Пакистан имеет значительные преимущества перед Индией в области РСЗО", - говорится в одном из твитов.

Издание отмечает, что и Пакистан, и Индия являются ядерными державами. У обеих стран примерно по 160 боеголовок.

Напомним, накануне правительство Индии на экстренном заседании после теракта в Кашмире приняло решение о масштабной дипломатической и визовой блокаде в отношении Пакистана.

По итогам заседания Индия решила приостановить действие договора о водах реки Инд от 1960 года. Помимо этого, Индия закрыла единственный официальный сухопутный пограничный пункт с Пакистаном "Аттари", приостановила участие Пакистана в программе безвизового въезда в страну и сократила дипломатический персонал в обеих странах.

Это стало реакцией на теракт в Кашмире 22 апреля, когда вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в индийской части Кашмира. Количество погибших и пострадавших пока точно неизвестно. Была опубликована информация о гибели свыше 20 человек.

Отмечалось, что Пахалгам, где произошла стрельба - популярное туристическое место. Оно находится на спорной территории, на которую претендуют и Индия, и Пакистан.

После этого правительство Пакистана заявили, что страна будет расценивать любую попытку Индии остановить или отвести поток воды "как акт войны".

К слову, президент Казахстана Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

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Конфликт Индии и Пакистана
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239143-spasibo-modi-ty-obedinil-nashu-naciyu-pakistan-zayavil-o-gotovnosti-k-voyne-s-indiey/