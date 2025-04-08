Помещения и земли почти на миллиард тенге вернули государству по делу LRT

В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками по делу LRT переданы 40 объектов недвижимого имущества, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

Столичная прокуратура провела анализ исполнения судебных актов в пользу государства, в точности в пользу ТОО "City Transportation Systems" (ранее "Астана LRT"), единственным учредителем которого выступает акимат Алматы.

"В результате принятых мер прокурорского надзора на баланс государства должниками переданы 40 объектов недвижимого имущества, в том числе: 39 нежилых помещений, а также земельный участок с железнодорожными путями площадью 12,8 га с целевым назначением для обслуживания объекта недвижимости асфальтобетонного завода. Общая стоимость переданных активов составила 920 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры на официальном сайте.

Также на стадии реализации в пользу государства находится еще 37 объектов имущества общей стоимостью 615 млн тенге.

Решение об окончании строительства LRT в Казахстане и расследование

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Позже в Минфине рассказали, на какие средства достроят LRT. В октябре экс-премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

В прошлом году столичный аким Женис Касымбек сообщил, что на строительство данного проекта могут потребоваться сотни миллиардов тенге. А Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что теперь принципиально важно своевременно завершить строительство LRT.

Также сообщалось, что правоохранители начали расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс. В январе 2021 года Талгата Ардана и Каната Султанбекова объявили в розыск.

В мае того же года семерым подсудимым огласили приговор, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае прошлого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело. А в июле того же года апелляционная инстанция суда рассмотрела заявление осужденных.

Также Антикоррупционная служба вызвала на допрос экс-главу правления Astana LRT Ардана Талгата. Сообщалось, что подозреваемый находится за пределами Казахстана.