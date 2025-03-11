Как переход на единое время повлиял на казахстанцев: в кабмине озвучили итоги исследований

В правительстве Казахстана озвучили результаты исследований на тему влияния перехода на единый часовой пояс на казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Результаты мониторинга по часовому поясу в начале марта направили в мажилис, рассказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Он сообщил, что был проведен мониторинг практического влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье населения, энергопотребление и производительность труда.

Для исследований привлекли экспертное сообщество, научно-исследовательские институты в области медицины, нейронауки, биофизики, генетики, астрофизики, физиологии, депутатов маслихатов всех уровней и заинтересованные лица.

В ходе работ применялся комплексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после перехода на единый часовой пояс. Методология проведения исследований охватывает более 40 метрик и показателей по оценке воздействия введения единого часового пояса на здоровье населения, энергопотребление, трудовую эффективность, успеваемость учащихся, уровень ДТП, преступности и другие аспекты.

"По линии здравоохранения были охвачены различные возрастные группы, а также городское и сельское населения, расчет на 100 тыс. человек. По энергопотреблению проведено сравнение статистики потребления электрической энергии, включая пиковые нагрузки и сопоставление потребления электроэнергии по стране.

По трудовой деятельности охвачены объем выполненной работы, случаи опозданий и прогулов, количество травм и нарушения дисциплины. Результаты показывают отсутствие негативного воздействия перехода на единый часовой пояс на ключевые показатели жизнедеятельности населения", - сообщил глава Минторговли.

О результатах высказался также премьер-министр Бектенов.

"Как вы знаете, глава государства поручил правительству и парламенту конструктивно рассмотреть данный вопрос и совместно принять взвешенное решение.

Как отмечено в докладе министра (Шаккалиева - прим. ред.), мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

Он поручил вице-премьеру Ермеку Кошербаеву организовать совместную работу по этому вопросу с мажилисом.

Напомним, с 1 марта 2024 года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

Однако тогда многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и стрессом для организма.

Летом казахстанцы запустили петицию, в которой предлагалось отменить перевод времени в Казахстане на час. Она набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышева заявила, что после перехода на единое время здоровье казахстанцев улучшилось.

Тогда же на публичных слушаниях было заявлено, что международный альянс ученых IANT поддержал решение правительства о возврате восточных областей на поясное время UTC+5, а также рекомендовал правительству вернуть западные области к стандартному времени UTC+4.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Однако позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

В ноябре глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан. На это планировали выделить порядка 90-100 млн тенге.

К слову, один казахстанец даже подал в суд на правительство из-за смены часового пояса, однако проиграл дело.

Добавим, что в одном из регионов Казахстана решили перейти на "собственный часовой пояс" - из-за светового дня здесь ввели новый рабочий график, в том числе для школ, детсадов и медучреждений.