Как влияет перевод времени на здоровье казахстанцев: на исследование выделят деньги из бюджета

Министр науки и высшего образования сегодня в кулуарах сената озвучил детали исследования того, как перевод времени влияет на здоровье казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, сколько денег из бюджета потребуется на проведение данного исследования.

"Запрос поступил, по сумме мне нужно будет дополнительно уточнить. Небольшая на самом деле сумма, она будет проводиться консорциумом, не только одним институтом, мы подключим свои лучшие институты, Институт географии, но нужна будет помощь институтов профильного министерства здравоохранения", - сообщил в ответ Саясат Нурбек.

Он напомнил, что Минздравом внесена заявка на проведение отдельного научного исследования.

"Мы подключим лучшие наши институты - институт географии, также будет институт Минздрава, по физиологии и медицинской части. Высшая научно-техническая комиссия проведет заседание в скором времени и мы вынесем эту тему. Если получим одобрение, то сразу объявим конкурс и запустим это исследование", - резюмировал Саясат Нурбек.

Вчера Еркин Абиль - один из инициаторов перевода времен - высказался о спорах вокруг введения единого часового пояса.

Перед этим редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Недавно глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.