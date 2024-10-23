Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перевести время на 2 часа вперед": новую петицию создали в Казахстане

Опубликовано:

Часы, идущие по разному времени, на стене
Часы. Иллюстративное фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед, передает NUR.KZ.

Новая петиция о переводе времени в Казахстане появилась на сайте E-Petition.kz сегодня, 23 октября. Получателем петиции значится Министерство энергетики РК.

Авторы начинают текст с заявления, что петиция не является повтором петиции "Вернуть время обратно назад", так как в этом случае они просят перевести время на 2 часа вперед, а не вернуть, как было.

Также отмечается, что "в данной петиции берется международный опыт разумных стран".

"Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", – указано в петиции.

Авторы приводят в пример Бразилию, где энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи.

Сообщается, что перевод часов на час вперед с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света, и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов, и повысит выручку как минимум на 10%.

"Все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент. Потребление электроэнергии растет за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день", – подчеркивают авторы петиции.

"Более того, в ВКО сейчас темнеет в 16:20, а зимой будет темнеть в 15:20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии.

В темное время суток растет количество криминальных происшествий. Например, город Алматы освещен только на 85% и то, только по данным акимата. Соответственно, будет более безопасно, если солнечный свет будет дольше, чем до обеда", - говорится в петиции.

Подводя итоги, авторы пишут, что перевод времени на 2 часа вперед в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент может:

  1. снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию;
  2. увеличить безопасность для граждан;
  3. увеличить экономику за счет роста бизнеса.

Отметим, статус петиции – "на модерации", срок модерации указан до 17 ноября.

Напомним, сегодня на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ответил на вопрос о возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане. По его словам, перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке, и комментировать больше нечего.

Ранее в начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

"В ходе рабочих поездок в регионы во многих областях Казахстана - в Павлодарской, ВКО, области Абай, СКО - чаще всего мы сталкивались с вопросами от населения касательно перевода времени, а именно - возврата часового пояса.

Конечно, для Костаная, Кызылорды и ЗКО такой часовой пояс удобен, однако для ВКО, к примеру - нет. Там рассвет уже в 02:30, а в 5-6 вечера - уже темно. И как быть школьникам, которые учатся во вторую, третью смену? Территория страны, география Казахстана - большая. Поэтому прежде нужно было все досконально изучить и, в том числе, влияние перевода времени на здоровье граждан, - говорилось в заявлении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2177850-perevesti-vremya-na-2-chasa-vpered-novuyu-peticiyu-sozdali-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie