"Перевести время на 2 часа вперед": новую петицию создали в Казахстане

23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед, передает NUR.KZ.

Новая петиция о переводе времени в Казахстане появилась на сайте E-Petition.kz сегодня, 23 октября. Получателем петиции значится Министерство энергетики РК.

Авторы начинают текст с заявления, что петиция не является повтором петиции "Вернуть время обратно назад", так как в этом случае они просят перевести время на 2 часа вперед, а не вернуть, как было.

Также отмечается, что "в данной петиции берется международный опыт разумных стран".

"Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", – указано в петиции.

Авторы приводят в пример Бразилию, где энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи.

Сообщается, что перевод часов на час вперед с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света, и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов, и повысит выручку как минимум на 10%.

"Все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент. Потребление электроэнергии растет за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день", – подчеркивают авторы петиции.

"Более того, в ВКО сейчас темнеет в 16:20, а зимой будет темнеть в 15:20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии.

В темное время суток растет количество криминальных происшествий. Например, город Алматы освещен только на 85% и то, только по данным акимата. Соответственно, будет более безопасно, если солнечный свет будет дольше, чем до обеда", - говорится в петиции.

Подводя итоги, авторы пишут, что перевод времени на 2 часа вперед в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент может:

снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию; увеличить безопасность для граждан; увеличить экономику за счет роста бизнеса.

Отметим, статус петиции – "на модерации", срок модерации указан до 17 ноября.

Напомним, сегодня на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин ответил на вопрос о возможности возврата прежнего часового пояса в Казахстане. По его словам, перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке, и комментировать больше нечего.

Ранее в начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

"В ходе рабочих поездок в регионы во многих областях Казахстана - в Павлодарской, ВКО, области Абай, СКО - чаще всего мы сталкивались с вопросами от населения касательно перевода времени, а именно - возврата часового пояса.

Конечно, для Костаная, Кызылорды и ЗКО такой часовой пояс удобен, однако для ВКО, к примеру - нет. Там рассвет уже в 02:30, а в 5-6 вечера - уже темно. И как быть школьникам, которые учатся во вторую, третью смену? Территория страны, география Казахстана - большая. Поэтому прежде нужно было все досконально изучить и, в том числе, влияние перевода времени на здоровье граждан, - говорилось в заявлении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.