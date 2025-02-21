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"Это очень удобно": как живут в районе ВКО после перехода на "собственный часовой пояс" (видео)

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Часы
Часы. Иллюстративное фото: Zephyr18 / Getty Images

В одном из районов Восточно-Казахстанской области решили изменить график работы после смены часового пояса. Как жителям живется по новому времени, узнали корреспонденты телеканала "Астана".

Пилотный проект в Катон-Карагайском районе ВКО запустили еще в начале этого года. Теперь здесь рабочий день начинается на час раньше обычного, то есть в 08:00. По новому графику живут сразу 18 сел.

Как отмечает телеканал, зимой на востоке Казахстана начинает темнеть уже после 15:30, а в 2 часа ночи на улице уже светает. Из-за этого в Катон-Карагае в пилотном режиме решили перевести государственные и социальные учреждения на "собственный часовой пояс".

"Теперь рабочих день у нас начинается с 08:00. Это была инициатива жителей, и все их поддержали. Мы сельскохозяйственный район, световой день для нас важен. И вечером, придя домой, в 17:30, у жителей есть возможность заниматься домашним хозяйством, у всех есть скот, подсобные участки. И это очень удобно!" - поделился аким района Данияр Дюсенбаев.

Общественник и тренер из Усть-Каменогорска Елена Березинская-Абилова говорит, что по-хорошему завидует катонцам. Вечером после тренировки, а заканчивается она после 6 часов вечера, юные фигуристы идут домой в кромешной тьме.

"Очень темно, дети энергетически уже ослаблены, и им нужно прийти сделать уроки, выполнить домашнее задание и как-то саморазвиваться", - делиться жительница Усть-Каменогорска.

А на это, как говорит Елена Николаевна, уже не хватает сил ни у детей, ни у взрослых. Походы в кафе или магазины по вечерам тоже утомительны. Ведь когда темно, люди идут не развлекаться, а спать.

"Я сама занимаюсь стратегическим менеджментом и провожу оценку рисков предпринимательской способности и покупательской, так что хочу сказать, что она снизилась именно по Усть-Каменогорску на 37%, а это очень много.

И сейчас предприниматели испытывают именно покупательскую скудность в платежеспособности. Темнеет рано, и жители нашего города идут домой и не ходят, и не осуществляют покупки. А это сказывается на депрессивном настроении", - считает женщина.

Юрист Серикжан Ахметжанов считает, что пилотный проект Катон-Карагая это хороший знак.

"Это говорит уже о том и доказывает то, что введение единого для всей страны часового пояса, оно в условиях нашей страны географически невозможно. Оно приводит к неудобствам.

В любом случае, хорошо, что попытались для людей адаптировать, что люди могут по солнцу свою деятельность осуществлять, планировать. В целом законы природы - это то, что на период светового дня приходится основная активность людей. И с точки зрения здравого смысла нужно людей адаптировать к световому дню", - поделился Ахметов.

Пока новый график введен только в Катон-Карагае, закрепят его на постоянной основе или проект получит продолжение в других районах области покажет время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Катон-Карагайский район с двухдневным рабочим визитом прибыла группа руководителей региональных управлений. Они провели встречи с жителями всех населенных пунктов, чтобы обсудить предложение о переносе времени начала рабочего дня.

В итоге решено было установить пятидневную рабочую неделю с 08.00 до 17.30, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.30. На новый режим работы перешли 40 районных учреждений.

До этого мы рассказывали, что в Алматы тоже предложил изменить рабочий график муниципальных служб города с 07.00 до 16.00 и в пробном режиме поменять режим работы общественного транспорта.

А глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс. Она добавила, что можно рассмотреть вопрос изменения графика и для "бюджетников".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2222873-eto-ochen-udobno-kak-zhivut-v-rayone-vko-posle-perehoda-na-sobstvennyy-chasovoy-poyas-video/