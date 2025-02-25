Смена часового пояса: казахстанец проиграл апелляцию против правительства

В суде Астаны рассмотрено дело по иску к правительству по вопросу смены часового пояса в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Суд Астаны рассмотрел дело по иску казахстанца к правительству о признании незаконными и отмене постановления "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" и постановления № 20 от 19 января 2024 года о внесении в него изменений (НПА).

"Межрайонный суд по гражданским делам ранее в иске отказал. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - сообщили в пресс-службе судов Астаны.

Судебные акты вступили в законную силу.

Напомним, в начале октября стало известно, что казахстанец обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане.

Позже сообщалось, что специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел иск о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о возврате времени назад.

В суде тогда подчеркнули, что при рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.

В конце декабря мы писали, что суд вынес решение по иску казахстанца к правительству. Сообщалось, что основанием иска заявлено несоответствие смены часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, как изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА. Решением суда в удовлетворении иска отказано.

Добавим, что с 1 марта на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.