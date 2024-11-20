Как единое время повлияло на здоровье казахстанцев: сколько денег потратят на исследование

Министр науки и высшего образования в кулуарах мажилиса сегодня ответил, сколько денег вложат в исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"По изучению часового пояса… заявка пришла на трехлетний бюджет - 160 млн тенге. Но в реальности будет меньше. Я думаю, где-то, как минимум, наполовину - порядка 90-100 млн. Почему? Потому что мы объявим конкурс сейчас. Заседание высшей научно-технической комиссии прошло буквально вчера. Мы объявим конкурс - и уже национальный научный совет будет определять реальную стоимость", - сказал министр.

По его словам, эта работа не будет проводиться в формате соцопроса.

"Скорее всего будет годичный цикл. Это будет прикладное исследование. Есть такое понятие, как циркадные ритмы - это те биологические ритмы, в которых существуют все живые организмы. То есть те циклы, которые утром нас пробуждают, а вечером - заставляют спать… это выработка гормонов, мелатонина. Будут сопоставлен гормональный уровень, совпадают ли циркадные ритмы с теми решениями, которые были приняты, насколько это влияет на биологические ритмы", - сказал Саясат Нурбек.

В изучении будут участвовать специалисты нескольких институтов. В их числе - Институт физиологии, Институт географии.

"Запрос общественный поступил, поэтому мы вынуждены реагировать. Министерство здравоохранения стопроцентно выступило, мы, как грантодающая организация на научные гранты, поддержали", - резюмировал Саясат Нурбек.

О том, что в Казахстане будут проводить исследование о влиянии единого времени на здоровье граждан, министр науки говорил еще неделю назад.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Недавно один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.