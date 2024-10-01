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Смена часового пояса: казахстанец подал иск против правительства

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Часы показывают полдень
Часы. Иллюстративное фото: Multiart/Getty Images

Гражданин обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на столичные суды.

Как сообщили в Telegram-канале судов, гражданин А. обратился в административный суд Астаны с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции.

Он просил признать незаконными:

  • постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства РК от 23 ноября 2000 года № 1749 "О порядке исчисления времени на территории РК";
  • решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации;
  • а также два ответа - от 1 августа и 27 августа текущего года.

В суде пояснили, что требования истца "в первоначально заявленном виде не подлежали рассмотрению в порядке административного судопроизводства". Казахстанцу предложили уточнить свои требования и рекомендовали изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика).

Однако в установленные сроки никаких заявлений не поступало - то есть истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил). Таким образом, иск был возвращен.

Решение не вступило в законную силу.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168073-smena-chasovogo-poyasa-v-kazahstane-kazahstanec-podal-isk-protiv-pravitelstva/

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