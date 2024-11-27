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Почему опрос о смене времени в eGov был остановлен, ответили в Миннауки

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Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Freepik/ijeab

В кулуарах мажилиса сегодня глава Министерства науки и высшего образования прокомментировал исчезновение из приложения eGov опроса по смене времени в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Он не останавливался: это один из компонентов комплексного исследования с опросом около 200 тыс. человек. Далее будет определяться влияние на здоровье казахстанцев. Все это объединим и в рамках исследования будем определять. Мы ставили требование - опросить 200 тысяч. Мы этого показателя достигли. Озвучим его итоги после завершения исследования. Это первый этап. Все будет открыто.

В этом году проведем конкурсные процедуры, в следующем году начнем (исследование о влиянии времени - прим. ред.). По сути, средства выделяются на три года, но мы постараемся завершить раньше", - заявил министр Саясат Нурбек.

Ранее завершение опроса о смене часового пояса в мобильном приложении комментировал глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Напомним, 21 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, в котором казахстанцев попросили ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени. Всего представлены 5 вопросов. В первых трех людей спрашивают, какую часть их дня они считают наиболее продуктивной, как они относятся к идее более раннего открытия кафе или фитнес-центров в городе и чего им не хватает больше всего в течение дня.

В остальных двух людей просили выразить мнение по установленному единому времени и ответить, какой часовой пояс для них наиболее удобен. Позже опрос исчез.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

На прошлой неделе министр Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2193017-pochemu-opros-o-smene-vremeni-v-egov-mobile-byl-ostanovlen-otvetili-v-minnauki/

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