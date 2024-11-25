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Опрос о переводе времени в Казахстане пропал в eGov mobile

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Телефон на фоне компьютера
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Недавно в eGov mobile появился опрос касательно перевода времени в Казахстане, который мог пройти каждый гражданин. Однако на данный момент опрос исчез, передает NUR.KZ.

"Данный опрос снят с публикации по истечению срока актуальности", - гласит подпись.

В рамках каких исследований был запущен тест и когда будут известны его результаты - неизвестно. Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснениями в АО "Национальные информационные технологии". Ответа пока нет.

Опрос
Опрос. Скриншот: eGov mobile

Напомним, 21 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, в котором казахстанцев попросили ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени. Всего представлены 5 вопросов. В первых трех людей спрашивают, какую часть их дня они считают наиболее продуктивной, как они относятся к идее более раннего открытия кафе или фитнес-центров в городе и что им не хватает больше всего в течение дня.

В остальных двух людей просили выразить мнение по установленному единому времени и ответить, какой часовой пояс для них наиболее удобен.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

На прошлой неделе министр Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192030-opros-o-perevode-vremeni-ischez-v-egov-mobile/

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