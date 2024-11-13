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"Мне комфортно": инициатор перевода времени в Казахстане о неутихающих спорах вокруг смены часов

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Девушка держит в руках будильник
Будильник. Иллюстративное фото: Kinga Krzeminska/Getty Images

Один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - в кулуарах мажилиса сегодня высказался о неутихающих спорах вокруг смены часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть разные точки зрения: кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Это нормально. Я свою точку зрения высказал, и я к этому ничего добавлять сейчас не буду - у меня комментариев нет", - заявил депутат Еркин Абиль.

По его словам, тысячи казахстанцев поддерживают введение единого часового пояса. И слова тех, кто жалуется, что дети возвращаются в темноте, носят субъективный характер.

"Я согласен, что есть определенная проблема, и эти проблемы мы готовы обсуждать, в том числе о времени начала учебы, работы и так далее. Это все можно отрегулировать. Это же все в руках местных властей. Мы это изначально рекомендовали местным исполнительным органам и дальше намерены работать.

По ВКО - да, половина региона находится в UTC +5, половина - в UTC +6. Давайте тоже обсуждать. Это не моя точка зрения, это не отдельные какие-то депутаты, это научный консенсус - есть рекомендация Международного альянса природного времени, есть научные изыскания и правительство принимало решение не просто так только из-за моего депутатского запроса", - добавил мажилисмен.

По его данным, работала по этому вопросу правительственная комиссия задолго до его депзапроса.

"Мне комфортно. Посмотрите во сколько заход солнца в Лондоне? В 16:20, по-моему. Это идет как эталон. В Берлине тоже в 16:00, в Киеве - тоже в 4 часа, в Москве - тоже в 4 часа. Это нормальное природное время", - резюмировал мажилисмен.

На днях Еркин Абиль обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Перед этим редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Недавно глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2186867-mne-komfortno-iniciator-perevoda-vremeni-v-kazahstane-o-neutihayushchih-sporah-vokrug-smeny-chasov/

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