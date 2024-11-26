Почему из eGov mobile исчез опрос о переводе времени в Казахстане, объяснил министр Мадиев

На брифинге в правительстве главу Минцифры спросили, куда исчез появившийся недавно на eGov mobile опрос, где выяснялось отношение казахстанцев к переводу времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил сегодня глава МЦРИАП Жаслан Мадиев, заказ на размещение данного опросника в приложении был подан Министерством науки и высшего образования.

"Они хотели выяснить вопросы восприятия смены часового пояса, и как это влияет на распорядок дня. Они отметили, что по достижению 200 тысяч участников опроса они готовы анализировать далее результаты опроса, поэтому по достижению 200 тысяч респондентов опрос был завершен. Результаты переданы в Министерство науки высшего образования, за деталями можно обращаться к ним", - заявил глава ведомства.

Он добавил, что опросник по смене часового пояса был не голосованием за или против - он был создан только в исследовательских целях.

"Это исследование, это не голосование. Опрос был на определенный промежуток времени запущен, чтобы получить какие-то инсайты. В исследовательских целях исключительно", - добавил министр.

Напомним, 21 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, в котором казахстанцев попросили ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени. Всего представлены 5 вопросов. В первых трех людей спрашивают, какую часть их дня они считают наиболее продуктивной, как они относятся к идее более раннего открытия кафе или фитнес-центров в городе и что им не хватает больше всего в течение дня.

В остальных двух людей просили выразить мнение по установленному единому времени и ответить, какой часовой пояс для них наиболее удобен. Позже опрос исчез.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

На прошлой неделе министр Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.