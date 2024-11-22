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Споры о переводе времени: казахстанцам предложили пройти опрос в eGov mobile

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Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: nuttiwut rodbangpong / Getty Images

В приложении eGov mobile появился опрос, датированный 21 ноября. В нем казахстанцев просят ответить на несколько вопросов, касающихся перевода времени, передает NUR.KZ.

Для того, чтобы пройти опрос, необходимо в приложении выбрать вкладку "Уведомления", затем зайти в раздел "Опросы и ответы".

Всего представлены 5 вопросов. В первых трех людей спрашивают, какую часть их дня они считают наиболее продуктивной, как они относятся к идее более раннего открытия кафе или фитнес-центров в городе и что им не хватает больше всего в течение дня.

Последние два вопроса с вариантами ответов выглядят следующим образом:

  • "Что, на Ваш взгляд, следует сделать с установленным временем?
  1. Ничего не менять, оставить все, как есть;
  2. Изменять время в соответствии с временем года (лето/ зима);
  3. Вернуться к прежнему времени;
  4. Другое (пожалуйста, опишите).
  • Какой часовой пояс оптимален лично для Вас?
  1. UTC+5 (действующее Астанинское время);
  2. UTC+6;
  3. Мне все равно;
  4. Затрудняюсь ответить."

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Ее авторы предложили перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса. Об этом также высказывался министр торговли.

Недавно министр Саясат Нурбек рассказал, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191106-spory-o-perevode-vremeni-kazahstancam-predlozhili-proyti-opros-v-egov-mobile/

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