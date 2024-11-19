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"Мои дети встают без проблем": министр торговли о смене часового пояса в Казахстане

Опубликовано:

Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: primeminister.kz

Глава Минторговли на брифинге кабмина предложил говорить и о позитивных моментах после смены часового в Казахстане - к примеру, о возможности поспать лишний час утром, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева сегодня спросили, как он относится к тому, что школьники второй смены возвращаются домой в темноте после смены часового пояса.

"Я, как отец четверых детей, забираю своих детей периодически, когда есть время. Я вам скажу, что вторая смена заканчивается в 19:05. Если вы возьмете прошлый год, часовой пояс, то у нас изменения - по Астане в частности - мы видим, это 1 час (речь о том, во сколько уже темнеет - прим. ред.).

То есть в прошлом году мы также в сумерках (забирали детей - прим. ред.), потому что расписание не изменилось: вторая смена в 19:05 заканчивает последний урок. Я отмечу, как отец, еще раз: мои дети встают без проблем. И многие родители это отмечают: утром дети встают спокойно. Мы дали им утреннее время, мы дали им возможность выспаться и посветлу пойти в школу. Вот что мы дали. Надо же говорить и о других ощущениях, о других изменениях", - заявил Шаккалиев.

Главу Минторговли спросили, как в ведомстве будут обосновывать решение по часовому поясу, если правительство решит вернуть прежнее время, поскольку сейчас UTC+5 определяют, как естественное и даже историческое время, которое было в Казахстане до 1930-го года.

"Мой доклад основан на исследовании - я подчеркнул, что была межведомственная комиссия, более 60 человек, там были люди со специальными познаниями, были политики, общественники, это было консолидированное мнение, которое оно выразили.

Второе: надо понимать, что это решение принадлежит правительству, это решение всего кабинета. (…) Я скажу из момента (в случае смены решения - прим. ред.). Сегодня мы приняли решение, мы аргументируем его. А что будет завтра - завтра, может, все поменяется. Надо жить здесь и сейчас", - заявил Шаккалиев.

Ранее один из инициаторов перевода времени в Казахстане - депутат Еркин Абиль - комментировал неутихающие споры вокруг смены часового пояса.

Сегодня в правительстве озвучили позицию по часовому поясу.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

Ранее глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189454-moi-deti-vstayut-bez-problem-ministr-torgovli-o-smene-chasovogo-poyasa-v-kazahstane/

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