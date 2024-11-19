"Возврат к исторически оправданному времени": позицию по часовому поясу озвучили в правительстве Казахстана

На заседании правительства нынешний единый часовой пояс UTC+5 назвали возвратом к историческому часовому поясу, поскольку UTC+6 был введен при СССР, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, такое же время, как сейчас, в Казахстане было до 1930-х годов, пока его не сдвинули на час вперед.

"Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения.

В целом, история формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930–1931 годах путем использования декретного, то есть "приказного" времени по формуле "поясное время плюс один час". Несмотря на то, что большая часть территорий фактически находится в пятом часовом поясе.

В целом, в советский период в Казахстане в приказном порядке 8 раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах. Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени", - заявил министр.

По данным Шаккалиева, часовой пояс UTC+5 охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градуса, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76% населения страны.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает нынешнее решение о едином часовом поясе в Казахстане, и поручил министру провести "более понятную информационно-разъяснительную кампанию.

Напомним, 10 ноября депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Также в Минэнерго ранее сообщали, повлиял ли перевод часового пояса на энергопотребление в Казахстане.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.