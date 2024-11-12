Повлиял ли перевод часового пояса на энергопотребление в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Министерство энергетики сообщает, что недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии в стране, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Министерства энергетики РК, энергетическая система Казахстана демонстрирует высокую стабильность и эффективность работы, несмотря на изменение часового пояса.

"Недавний переход на единый часовой пояс не привел к существенным изменениям в графиках потребления электроэнергии.

Как известно, потребление электроэнергии в стране напрямую связано с суточным ритмом жизни населения. Пиковые нагрузки приходятся на утренние и вечерние часы, когда возрастает потребление ввиду активизации процессов жизнедеятельности.

Ранее проведенный перевод времени на один час назад не вызвал никаких сбоев в работе энергосистемы или ограничений для потребителей", - сообщается в публикации.

По информации Минэнерго, анализ данных за январь-сентябрь 2023 и 2024 годов показывает стабильный рост потребления электроэнергии на уровне 4%.

"Данный рост обусловлен естественным увеличением потребления населения и экономики страны в целом, а не изменениями в часовых поясах.

К примеру, потребление в Западной Зоне ЕЭС выросло на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, где перевод административного времени на один час назад не осуществлялся.

Так, в целом импорт электрической энергии увеличился после ввода механизма Единого закупщика электрической энергии, так как появилась возможность организации плановых перетоков электроэнергии из сопредельных стран с целью покрытия дефицита в пиковые часы и позволила провести капитальный ремонт всех крупных электростанций страны в соответствии с запланированными периодами ремонтных работ", - резюмирует ведомство.

Напомним, 10 ноября депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения".

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.