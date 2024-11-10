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"Объясняю в последний раз": депутат мажилиса обратился к противникам единого часового пояса

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Часы, идущие по разному времени, на стене
Часы. Иллюстративное фото: plus49/Construction Photography/Avalon/Getty Images

Депутат Мажилиса Еркин Абиль обратился к противникам перевода Казахстана на единый часовой пояс и посоветовал им "повторить школьный курс природоведения", передает NUR.KZ.

Депутат Мажилиса Еркин Абиль, который в ноябре прошлого года предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5, написал пост в Facebook "в связи с волной хейта".

"В связи с волной хейта, поднятой нашими античасперами-сторонниками "раньшего" времени, объясняю в последний раз очевидные вещи. Часовой пояс определяется просто. От долготы Гринвичского меридиана (0 градусов) через каждые 15 градусов проведена условная черта с севера на юг (объясняю максимально доступно).

Полоса шириной 15 градусов (7,5 к западу и 7,5 к востоку от этой условной полосы), есть географический часовой пояс. UTC+5 - эквивалентная долгота - 75 градусов восточной долготы плюс/минус 7,5 градусов, т.е. от 67 до 82 градусов восточной долготы. Не пишу в километрах, потому что физическая ширина градуса возрастает от полюса к экватору.

Теперь посмотрим, где располагаются наши мегаполисы. Алматы - 76 градус в.д., Астана - 71 градус, Шымкент - 70 градус. Өскемен (Усть-Каменогорск) находится на границе - 82 градус. Семей - 80 градус, Караганда - 73 градус, Петропавловск - 69, Жезказган - 68.

То есть их географический часовой пояс - UTC+5! Те, кто предлагают нам перейти на UTC+7 (петиция про "добавьте 2 часа"), помните - это время Таиланда, страны которая вообще-то гораздо восточнее нас", - объяснил Еркин Абиль (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Он также ответил на замечания многих казахстанцев о том, что сейчас в некоторых городах раньше темнеет.

"Про "рано темнеет" - уже сегодня в Астане долгота дня - 9 часов (в декабре будет меньше). А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус 8 часов сна). Вы как не крутите стрелки, 7 часов мы будем ходить в темноте. Те, кто говорит "давайте вечером при дневном свете ходить", не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже.

Сегодня восход в 7.20, при UTC+7 рассвет был бы только в 9.20. а в декабре - только в 10. Не жечь свет вечером, чтобы жечь утром - прекрасная логика.

Резюмируя - прежде чем обвинять других в невежестве, повторите школьный курс "Природоведения" и разберитесь для себя с часовыми поясами", - написал Еркин Абиль.

Он добавил, что больше не будет вступать в полемику на данную тему. В комментариях под постом у депутата спросили, есть ли цифры о том, как выросло потребление электроэнергии в связи с переводом времени.

"Никак не изменилось. Где-то небольшой плюс, где-то минус. Летом в ВКО даже снижение потребления было. Выросло не потребление, а тарифы. Программа "Тариф в обмен на инвестиции". Часовой пояс тут ни при чем", - ответил Абиль.

Ранее редакция NUR.KZ подготовила материал о том, как выглядят разные регионы страны в одно и то же время. Отмечалось, что разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185340-obyasnyayu-v-posledniy-raz-deputat-mazhilisa-obratilsya-k-protivnikam-edinogo-chasovogo-poyasa/

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