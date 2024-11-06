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"Люди – как подопытные кролики": главу Минздрава спросили о переводе времени

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Акмарал Альназарова сидит за столом
Акмарал Альназарова. Фото: пресс-служба сената парламента Казахстана

На брифинге правительства главу Минздрава спросили, насколько верным было решение о переводе времени в Казахстане, при том, что световой день сократился, передает корреспондент NUR.KZ.

У министра здравоохранения Акмарал Альназаровой спросили, обращались ли казахстанцы с жалобами на депрессивное состояние из-за того, что теперь в стране рано темнеет.

"После решения о переводе времени Министерством здравоохранения на базе Национального центра общественного здоровья создана мониторинговая группа, которая отслеживает показатели здоровья населения. Сегодня положительной или отрицательный динамики в этом направлении мы не отмечаем.

Вместе с тем мы готовим проект, чтобы на долгосрочной основе проводить мониторинг. В ближайшие три года он будет продолжен, после этого из научных исследований мы сможем дать информацию. Других нареканий в МЗ пока не поступало, количество вызовов скорой помощи или состояний, с которыми обращаются пациенты, в пределах тех цифр, что мы фиксировали ранее", - сообщила министр.

Журналист спросила, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами", и что нужно, чтобы Минздрав отреагировал на жалобы граждан.

"Чтобы аргументированно говорить, нам нужно будет зафиксировать определенное увеличение или всплеск заболеваний или обращений. Сегодня мы этого не видим", - ответила Акмарал Альназарова.

Министра также спросили, как она сама ощущает сокращение светового дня, приходя утром на работу, пока еще темно, и уходя, когда уже темно.

"Это не только в Казахстане, но и в других странах рано темнеет и люди рано встают. Я не испытываю депрессивного состояния. Нареканий нет. Моя задача отслеживать состояние здоровья населения. Для этого есть рабочая группа, вопрос на контроле держим", - сообщила глава Минздрава.

Отметим, что летом текущего года Альназарова уже отвечала на вопрос о влиянии единого часового пояса на здоровье казахстанцев. Тогда глава Минздрава также заявила, что "не видит проблем со здоровьем у населения".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183693-lyudi-kak-podopytnye-kroliki-glavu-minzdrava-sprosili-o-perevode-vremeni/

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