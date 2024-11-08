В Актобе день, в Алматы - кромешная тьма: как ощущается перевод времени в разных регионах Казахстана
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Прошло более полугода, как в Казахстане ввели единый часовой пояс. Однако разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года, передает NUR.KZ.
Страна, имевшая раньше два часовых пояса, теперь живет по одному времени, несмотря на огромную территорию. Но особенно от раннего наступления темноты пострадали восток и юго-восток страны, а также столица. Это вызывает возмущение многих, ведь, например, ученикам второй смены приходится добираться домой уже во тьме; а свет в помещении приходится включать и вовсе в 4 часа дня, что приводит к большему износу техники и проводки, а также увеличившимся счетам за электричество.
6 октября министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.
А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.
Тем не менее, казахстанцы не сдаются - 23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе, где предлагается перевести время в ряде регионов на два часа вперед. Петицию можно подписать с 17 ноября, после того, как она пройдет модерацию уполномоченным органом.
Мы же решили сравнить, насколько светло или темно в одно и то же время в разных городах Казахстана. Мы сделали фотографии в семи городах ровно в 17.00 в один и тот же день. А также расспросили местных жителей, что они думают о переводе времени. И вот что у нас получилось.
Актобе
Как отмечают местные жители, в Актюбинской области после перевода стрелок ничего не менялось.
"С одной стороны, нам так даже лучше, не будет путаницы со временем при поездках в другие регионы страны. Но возмущения жителей других регионов понимаю. У нас большая страна, именно поэтому единого времени у нас быть не должно.
Около ста лет назад в Казахстане было четыре часовых пояса, которые соответствуют географическим часовым поясам. И это правильно. С каждым разом количество часовых поясов уменьшалось, а теперь оставили всего один, да еще и по всей огромной стране. По идее, нужно было на Западе страны время на час назад перевести, а не наоборот. Так было бы логично", - считает житель Актобе Юрий.
Как видно на фото, в пять часов вечера в городе еще весьма светло, при том, что местные уверяют - из-за непогоды в этот день темнее, чем обычно.
Костанай
В Костанае, говорят жители, в 17.00 часов начинает смеркаться, но все же о темноте речь не идет. Тут перевод часов более заметен летом, потому что раньше в летние месяцы в городе темнело только к 23.00 часам, а сейчас - к 22.00. Зимой разница не сильна заметна, но светлеет утром значительно раньше, уверяют костанайцы.
Здесь тоже можно заметить, что в это время в северном городе, по сути, еще день.
Кызылорда
Ну а что там на юге? В Кызылорде в 17.00 еще светло. Жители этого теплого города тоже отмечают, что перевод стрелок удобен отсутствием разницы во времени со столицей, что позволяет избегать путаницы при планировании онлайн-встреч или важных звонков. С другой стороны, уверяет кызылординец Нурлан, не помешало бы вернуть перевод часов на летнее и зимнее время.
Павлодар
"После перевода времени нам не сразу стало понятно, насколько тяжело нам будет жить, потому что летний период - самое долгожданное время. Мы световой день летом видели до 21.30. В этом году у нас в 20.30 начинало темнеть, а после 22 июня день пошел на убыль и темнеть стало еще раньше. К концу лета темнело в 18.30.
Сейчас стало еще хуже - это отмечают все мои знакомые. Мы и раньше зимой жили в темноте, а сейчас мы и осенью живем в темноте. В 16.30 начинает темнеть, а к середине или концу декабря у нас уже в 16.00 или даже 15.30 будет темно", - говорит один из жителей Павлодара.
Он отмечает, что к переводу времени относится отрицательно, как и его круг общения.
"Минусы в плане электричества, потому что свет в квартире постоянно, на работе тоже. Нет возможности пожить - с утра ты убегаешь на работу, а вечером раньше была возможность погулять, так как было светло. А сейчас выходишь с работы - уже темно. Говорят, темнота друг молодежи, но у нас темнота стала другом всех, кто живет в Павлодарской области", - заключил он.
Усть-Каменогорск
Восточный город, пожалуй, наиболее "пострадал" от перевода часов. Там световой день начинает угасать уже в 15.30, говорят местные. Вот так выглядит город в это время.
А вот это уже 16.00. Как видим, тот же Костанай или Кызылорда примерно так выглядят час спустя, а то и больше. В домах уже зажигается свет.
Ну а далее - вид на город в 17.00. Здесь уже отлично видно, что на город практически опустилась ночь. Напомним, что календарь при этом показывает начало ноября.
Между тем, жители ВКО жалуются, что даже летом поливать огороды приходится при свете налобных фонариков.
"Осенью же темнеет так рано, что с обеда людям приходится работать в офисах при включенном электрическом освещении. То же самое касается тех, кто находится в квартирах. А уже в 17 вечера передвигаться по населенным пунктам безопасно можно только при включенном уличном освещении. Учащиеся второй смены возвращаются домой в темноте", - уверяют усть-каменогорцы.
Астана
В столице начинает темнеть с 16:00, в 17:00 - тоже уже темно. Как говорит астанчанка Елена, с наступлением темноты появляется ощущение, что день заканчивается.
"Раньше зимой хотя бы до конца рабочего дня светло было, работоспособность к 17:00-18:00 тоже падает", - объяснила она.
Алматы
Южный мегаполис - один из тех, чьи жители не слишком довольны состоявшимся переводом.
"В нашем городе и без того темнеет довольно рано по сравнению с другими городами. Даже в Астане летом, например, темнее гораздо позже. А с переводом времени мы даже летом теперь не можем нормально погулять после работы. Об осени и зиме и говорить нечего. Школьники, кто учится со второй смены, возвращаются затемно домой.
Два часовых пояса, как минимум, в нашей большой стране - это нормально. В идеале, я считаю, в Алматы и восточной части Казахстана нужно перевести время не то, что на час - на два часа вперед", - рассказала алматинка Оксана.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.
7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.
На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.
В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184024-v-aktobe-den-v-almaty-kromeshnaya-tma-kak-oshchushchaetsya-perevod-vremeni-v-raznyh-regionah-kazahstana/