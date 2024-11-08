В Актобе день, в Алматы - кромешная тьма: как ощущается перевод времени в разных регионах Казахстана

Прошло более полугода, как в Казахстане ввели единый часовой пояс. Однако разница во времени наступления сумерек в разных городах стала заметнее с наступлением холодного времени года, передает NUR.KZ.

Страна, имевшая раньше два часовых пояса, теперь живет по одному времени, несмотря на огромную территорию. Но особенно от раннего наступления темноты пострадали восток и юго-восток страны, а также столица. Это вызывает возмущение многих, ведь, например, ученикам второй смены приходится добираться домой уже во тьме; а свет в помещении приходится включать и вовсе в 4 часа дня, что приводит к большему износу техники и проводки, а также увеличившимся счетам за электричество.

6 октября министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

Тем не менее, казахстанцы не сдаются - 23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе, где предлагается перевести время в ряде регионов на два часа вперед. Петицию можно подписать с 17 ноября, после того, как она пройдет модерацию уполномоченным органом.

Мы же решили сравнить, насколько светло или темно в одно и то же время в разных городах Казахстана. Мы сделали фотографии в семи городах ровно в 17.00 в один и тот же день. А также расспросили местных жителей, что они думают о переводе времени. И вот что у нас получилось.

Актобе

Актобе, 17.00. Фото: NUR.KZ

Как отмечают местные жители, в Актюбинской области после перевода стрелок ничего не менялось.

"С одной стороны, нам так даже лучше, не будет путаницы со временем при поездках в другие регионы страны. Но возмущения жителей других регионов понимаю. У нас большая страна, именно поэтому единого времени у нас быть не должно.

Около ста лет назад в Казахстане было четыре часовых пояса, которые соответствуют географическим часовым поясам. И это правильно. С каждым разом количество часовых поясов уменьшалось, а теперь оставили всего один, да еще и по всей огромной стране. По идее, нужно было на Западе страны время на час назад перевести, а не наоборот. Так было бы логично", - считает житель Актобе Юрий.

Как видно на фото, в пять часов вечера в городе еще весьма светло, при том, что местные уверяют - из-за непогоды в этот день темнее, чем обычно.

Костанай

Костанай, 17.00. Фото: NUR.KZ/Самат Каримов

В Костанае, говорят жители, в 17.00 часов начинает смеркаться, но все же о темноте речь не идет. Тут перевод часов более заметен летом, потому что раньше в летние месяцы в городе темнело только к 23.00 часам, а сейчас - к 22.00. Зимой разница не сильна заметна, но светлеет утром значительно раньше, уверяют костанайцы.

Здесь тоже можно заметить, что в это время в северном городе, по сути, еще день.

Кызылорда

Кызылорда, 17.00. Фото: NUR.KZ

Кызылорда, 17.00. Фото: NUR.KZ

Ну а что там на юге? В Кызылорде в 17.00 еще светло. Жители этого теплого города тоже отмечают, что перевод стрелок удобен отсутствием разницы во времени со столицей, что позволяет избегать путаницы при планировании онлайн-встреч или важных звонков. С другой стороны, уверяет кызылординец Нурлан, не помешало бы вернуть перевод часов на летнее и зимнее время.

Павлодар

Павлодар, 17.00. Фото: NUR.KZ/Артем Клеван

"После перевода времени нам не сразу стало понятно, насколько тяжело нам будет жить, потому что летний период - самое долгожданное время. Мы световой день летом видели до 21.30. В этом году у нас в 20.30 начинало темнеть, а после 22 июня день пошел на убыль и темнеть стало еще раньше. К концу лета темнело в 18.30.

Сейчас стало еще хуже - это отмечают все мои знакомые. Мы и раньше зимой жили в темноте, а сейчас мы и осенью живем в темноте. В 16.30 начинает темнеть, а к середине или концу декабря у нас уже в 16.00 или даже 15.30 будет темно", - говорит один из жителей Павлодара.

Он отмечает, что к переводу времени относится отрицательно, как и его круг общения.

"Минусы в плане электричества, потому что свет в квартире постоянно, на работе тоже. Нет возможности пожить - с утра ты убегаешь на работу, а вечером раньше была возможность погулять, так как было светло. А сейчас выходишь с работы - уже темно. Говорят, темнота друг молодежи, но у нас темнота стала другом всех, кто живет в Павлодарской области", - заключил он.

Усть-Каменогорск

Восточный город, пожалуй, наиболее "пострадал" от перевода часов. Там световой день начинает угасать уже в 15.30, говорят местные. Вот так выглядит город в это время.

Усть-Каменогорск. 15.30. Фото: NUR.KZ/Антон Сергиенко

А вот это уже 16.00. Как видим, тот же Костанай или Кызылорда примерно так выглядят час спустя, а то и больше. В домах уже зажигается свет.

Усть-Каменогорск, 16.00. Фото: NUR.KZ/Антон Сергиенко

Ну а далее - вид на город в 17.00. Здесь уже отлично видно, что на город практически опустилась ночь. Напомним, что календарь при этом показывает начало ноября.

Усть-Каменогорск, 17.00. Фото: NUR.KZ/Антон Сергиенко

Между тем, жители ВКО жалуются, что даже летом поливать огороды приходится при свете налобных фонариков.

"Осенью же темнеет так рано, что с обеда людям приходится работать в офисах при включенном электрическом освещении. То же самое касается тех, кто находится в квартирах. А уже в 17 вечера передвигаться по населенным пунктам безопасно можно только при включенном уличном освещении. Учащиеся второй смены возвращаются домой в темноте", - уверяют усть-каменогорцы.

Усть-Каменогорск, 17.00. Фото: NUR.KZ/Антон Сергиенко

Астана

Астана. 17:00. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В столице начинает темнеть с 16:00, в 17:00 - тоже уже темно. Как говорит астанчанка Елена, с наступлением темноты появляется ощущение, что день заканчивается.

"Раньше зимой хотя бы до конца рабочего дня светло было, работоспособность к 17:00-18:00 тоже падает", - объяснила она.

Алматы

Алматы, 17.00. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Южный мегаполис - один из тех, чьи жители не слишком довольны состоявшимся переводом.

"В нашем городе и без того темнеет довольно рано по сравнению с другими городами. Даже в Астане летом, например, темнее гораздо позже. А с переводом времени мы даже летом теперь не можем нормально погулять после работы. Об осени и зиме и говорить нечего. Школьники, кто учится со второй смены, возвращаются затемно домой.

Два часовых пояса, как минимум, в нашей большой стране - это нормально. В идеале, я считаю, в Алматы и восточной части Казахстана нужно перевести время не то, что на час - на два часа вперед", - рассказала алматинка Оксана.

Алматы, 17.00. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.