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"Могут перенести свой график": глава Минтруда ответила на жалобы казахстанцев по переводу времени

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Девушка настраивает электронные часы на руке
Девушка настраивает свои электронные часы: Pexels

Глава Минтруда на брифинге в кабмине рассказала, что делать родителям, чьи дети вынуждены возвращаться домой в темноте из-за перевода времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова напомнила, что ранее озвучивала позицию министерства.

"Мы проговаривали, что сотрудник, который работает и состоит в трудовых отношениях с работодателем, может уйти на индивидуальный график работы. И чтобы дети не возвращались домой по темноте, он может перенести свой график, чтобы встречать этих детей из школы", - заявила Светлана Жакупова.

По данным министра, на сегодняшний день ведомство не планирует подавать инициативы о том, чтобы пересмотреть решение по единому часовому поясу.

"Есть одна консолидированная позиция правительства", - резюмировала Жакупова.

Сегодня на брифинге правительства главу Минздрава спросили, насколько верным было решение о переводе времени в Казахстане, при том, что световой день сократился. Министр сообщила, что создана мониторинговая группа, которая отслеживает показатели здоровья населения. Результаты работы этой группы и будут влиять на то, чтобы аргументированно заявлять о необходимости возврата часового пояса.

Отметим, что летом текущего года Альназарова уже отвечала на вопрос о влиянии единого часового пояса на здоровье казахстанцев. Тогда глава Минздрава также заявила, что "не видит проблем со здоровьем у населения".

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183849-mogut-perenesti-svoy-grafik-glava-mintruda-otvetila-na-zhaloby-kazahstancev-po-perevodu-vremeni/

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