Перевести Казахстан в единый часовой пояс UTC+5 предложил депутат

Сегодня на заседании мажилиса депутат Еркін Әбіл предложил перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 – сейчас большинство регионов живет в поясе UTC+6, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Әбіл отметил, что больше всего от несоответствия часового пояса и природного времени страдает Костанайская область – жители много раз обращались и к депутатам, и к правительству для приведения их в соответствие, поскольку эта разница во времени вызывает у них расстройство сна, усталость и вытекающие из этого различные заболевания.

"Более 95% территории Костанайской области находится в географическом часовом поясе UTC+4, а административно Костанайская область находится в часовом поясе UTC+6.

Специалисты утверждают, что применение опережающего времени способствует и является одним из факторов обострения ряда опасных заболеваний: десинхроноз, выражающийся в накоплении усталости, снижении умственной и физической работоспособности, нарушении сна, расстройстве пищеварения, вызывающее целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой, репродуктивной и эндокринной систем", - заявил депутат.

Он отметил, что многие страны подписали Барселонскую декларацию о политике времени, которая гласит, что часовые пояса должны быть максимально приближены к солнечному естественному времени.

Депутат предложил перевести весь Казахстан на один часовой пояс UTC+5, тогда разница между административным временем и природным почти во всех регионах будет минимальна.

"Астрофизический институт имени В.Г.Фесенкова предложил применить ко всей территории Республики Казахстан время часового пояса UTC+5.

В этом случае территория Республики Казахстан будет находиться в одном укрупненном часовом поясе. В настоящее время в 13 административных единицах отклонение от местного солнечного времени составляет более 1 часа, а в ВКО – не более 30 минут. После введения единого часового пояса UTC+5 отклонение в 13-ти административных единицах составит менее 30 минут, в 4 административных единицах – более 1 часа", - заявил депутат.

Он сообщил, что в Казахстане по данному вопросу создана межведомственная комиссия, однако, ее работа затянулась – вместе с другими депутатами партии Amanat Әбіл предложил завершить работу комиссии и принять единый часовой пояс UTC+5.