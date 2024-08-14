Почему не получается подписать петицию за запрет онлайн-кредитов, объяснили в Минкультуры

Читатели обратились в редакцию с жалобой, что петицию за запрет онлайн-кредитов не получается подписать. Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением ситуации в Министерство культуры и информации РК.

Вчера мы рассказали о появлении на сайте epetition.kz новой петиции: участники ОФ "Хак-Назар" выдвинули предложение запретить выдачу онлайн-кредитов.

Однако вечером на электронную почту редакции поступили жалобы от наших читателей: они рассказали, что петицию не получается подписать.

"Под петицией никто не может подписаться. Мы с коллегами пробовали, зашли через ЭЦП, но ни одна кнопка не активна. Комментарий написать я тоже не смогла. Либо какая-то ошибка на сайте, либо просто заблокировали эту петицию", - пожаловались казахстанцы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснением ситуации в Министерство культуры и информации РК.

Там рассказали, что в настоящий момент петиция находится на модерации в ведомстве, которая может занять до 20 рабочих дней.

"Возможность голосования по прямой ссылке появится после одобрения уполномоченным органом. Далее, после набора 50 голосов петиция автоматически станет доступна в свободном доступе для сбора количества голосов, необходимого для того, чтобы петиция считалось поддержанной и соответствующий государственный орган принял ее для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе министерства.

Авторы петиции выражают глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий, связанных с распространением онлайн-кредитов. Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев. Позже замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

Добавим, в конце июня глава АРРФР заявила, что с начала сентября в силу вступит запрет на выдачу кредитов казахстанцам без согласия супругов. Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов.

Были озвучены даты введения и других изменений: они касаются вопросов кредитования при наличии просрочки платежей, порядка регулирования микрокредитов и обязанности кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.

Также мы писали о том, что в Казахстане планируют внести изменения в порядок заключения договоров о предоставлении микрокредитов. Постановление об этом, согласно опубликованной информации, вводится в действие с 20 августа 2024 года.