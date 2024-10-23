Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перед решением не обязательно проводить референдумы": Жумангарин - о переводе времени в Казахстане

Опубликовано:

Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

На брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин вновь прокомментировал возможность возврата прежнего часового пояса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист, задавая на брифинге свой вопрос по возврату часового пояса, отметила, что до перевода времени в стране у казахстанцев не спрашивали, согласны ли они с этим.

"Есть регламент принятия решения. И когда правительство принимает какие-то решения, оно необязательно должно постоянно проводить государственные референдумы. Для этого и существует коллегиальный орган. А в данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке.

После этого, в рамках регламента, была получена петиция. Петиция была в установленном порядке рассмотрена, все "за" и "против" на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение принято. Мне нечего комментировать. Здесь нигде регламент не был нарушен", - заявил Серик Жумангарин.

Касательно жалоб на раннее наступление темноты, повышенных трат на электроэнергию и влияние нового часового пояса на здоровье заместитель премьер-министра Серик Жумангарин предложил оценить это в среднесрочной перспективе и заявил, что правительство не намерено заново комментировать этот вопрос.

"Давайте мы будем этот момент не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе изучать - на самом деле влияние оказывает или не оказывает. Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Если мы будем каждый раз отклоняться от регламента... Было решение, была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться", - считает Жумангарин.

В начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

"В ходе рабочих поездок в регионы во многих областях Казахстана - в Павлодарской, ВКО, области Абай, СКО - чаще всего мы сталкивались с вопросами от населения касательно перевода времени, а именно - возврата часового пояса.

Конечно, для Костаная, Кызылорды и ЗКО такой часовой пояс удобен, однако для ВКО, к примеру - нет. Там рассвет уже в 02:30, а в 5-6 вечера - уже темно. И как быть школьникам, которые учатся во вторую, третью смену? Территория страны, география Казахстана - большая. Поэтому прежде нужно было все досконально изучить и, в том числе, влияние перевода времени на здоровье граждан.

Поэтому мы провели собрание фракции по этому вопросу и принято решение на следующем совместном заседании парламента этот вопрос поднять и провести слушания с участием членов правительства, ученых", - говорится в заявлении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2177715-pered-resheniem-neobyazatelno-provodit-referendumy-zhumangarin-o-perevode-vremeni-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie