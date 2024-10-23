"Перед решением не обязательно проводить референдумы": Жумангарин - о переводе времени в Казахстане

На брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин вновь прокомментировал возможность возврата прежнего часового пояса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист, задавая на брифинге свой вопрос по возврату часового пояса, отметила, что до перевода времени в стране у казахстанцев не спрашивали, согласны ли они с этим.

"Есть регламент принятия решения. И когда правительство принимает какие-то решения, оно необязательно должно постоянно проводить государственные референдумы. Для этого и существует коллегиальный орган. А в данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято в установленном порядке.

После этого, в рамках регламента, была получена петиция. Петиция была в установленном порядке рассмотрена, все "за" и "против" на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение принято. Мне нечего комментировать. Здесь нигде регламент не был нарушен", - заявил Серик Жумангарин.

Касательно жалоб на раннее наступление темноты, повышенных трат на электроэнергию и влияние нового часового пояса на здоровье заместитель премьер-министра Серик Жумангарин предложил оценить это в среднесрочной перспективе и заявил, что правительство не намерено заново комментировать этот вопрос.

"Давайте мы будем этот момент не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе изучать - на самом деле влияние оказывает или не оказывает. Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Если мы будем каждый раз отклоняться от регламента... Было решение, была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться", - считает Жумангарин.

В начале сентября депутаты фракции Amanat выступили c заявлением по возврату часового пояса в стране, ссылаясь на многочисленные обращения казахстанцев.

"В ходе рабочих поездок в регионы во многих областях Казахстана - в Павлодарской, ВКО, области Абай, СКО - чаще всего мы сталкивались с вопросами от населения касательно перевода времени, а именно - возврата часового пояса.

Конечно, для Костаная, Кызылорды и ЗКО такой часовой пояс удобен, однако для ВКО, к примеру - нет. Там рассвет уже в 02:30, а в 5-6 вечера - уже темно. И как быть школьникам, которые учатся во вторую, третью смену? Территория страны, география Казахстана - большая. Поэтому прежде нужно было все досконально изучить и, в том числе, влияние перевода времени на здоровье граждан.

Поэтому мы провели собрание фракции по этому вопросу и принято решение на следующем совместном заседании парламента этот вопрос поднять и провести слушания с участием членов правительства, ученых", - говорится в заявлении.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

При этом переходе многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический перевод гаджетов не сработал.

Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло.

Еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но адаптационный период займет всего сутки.

Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.