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Казахстанец по имени Атомбек пришел голосовать на референдум по АЭС

Опубликовано:

Атомбек Баетов
Атомбек Баетов. Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Атомбек Баетов в Алматинской области принял участие на референдуме. Его имя символично перекликается с текущим событием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

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Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, казахстанец Атомбек Баетов из Талгарского района принял участие на референдуме. Его имя символично перекликается с текущим событием в Казахстане - голосованием по вопросу, связанному со строительством атомной станции в стране.

Для Атомбека, как отмечает сам казахстанец, этот день стал важным не просто как акт голосования, а как выражение личной ответственности.

Ранее мы писали, что в Казахстане имя Атом носят 5 человек, самому младшему из них 3 года, старшему - 66 лет.

По данным Центризбиркома, на 12:00 свыше четырех миллионов казахстанцев уже проголосовали, сделав свой выбор. Явка по стране составила 39,23%.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170516-kazahstanec-po-imeni-atombek-prishel-golosovat-na-referendum-po-aes/

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