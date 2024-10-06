"Обстановка стабильная": в Генпрокуратуре и МВД рассказали о ситуации на избирательных участках
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Генпрокуратура и МВД РК продолжают обеспечивать общественный порядок на участках референдума и следить за соблюдением законности. Ситуация стабильная, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.
На брифинге в СЦК представители ведомств проинформировали об обстановке на участках.
Как отметил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, процесс голосования проходит в спокойной обстановке, без грубых нарушений.
"В органы прокуратуры сегодня обращения касательно проводимого республиканского референдума не поступали. Аналогично, исковые заявления в судебные органы на текущий момент также не вносились", - сообщил спикер.
По словам официального представителя МВД РК Шынгыса Алекешева, для своевременного реагирования на происшествия на участках референдума в каждом горрайоргане образованы мобильные следственно-оперативные группы.
"Усилен визуальный контроль прилегающей к участкам референдума территорий с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления полиции. Отмечу, в целом на данный момент на участках референдума обстановка остается стабильной. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - добавил официальный представитель МВД.
По данным Центризбиркома, на 12:00 свыше четырех миллионов казахстанцев уже проголосовали, сделав свой выбор. Явка по стране составила 39,23%.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170504-obstanovka-stabilnaya-v-genprokurature-i-mvd-rasskazali-o-situacii-na-izbiratelnyh-uchastkah/
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