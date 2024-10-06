За что удалили наблюдателя, объяснили на избирательном участке в Астане
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Наблюдателя от общественного фонда "Еркіндік қанаты" удалили с избирательного участка. Причину объяснила председатель участковой комиссии Хорлан Ташатова, передает NUR.KZ.
Как сообщается, на избирательном участок №2 в Астане наблюдатель, представляющий ОО "Еркіндік қанаты", нарушил избирательный процесс путем ведения видеосъемки списков избирателей, содержащих их личные данные, что является грубым нарушением законодательства о защите персональных данных и противоречит Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» (статья 39, пункт 2).
"Кроме того, Садыков мешал работе других наблюдателей, вступал в пререкания с членами комиссии и нарушал порядок, что осложнило процесс голосования.
По данному факту составлен акт вмешательства в избирательный процесс и вынесено решение", - сообщила председатель участковой комиссии Хорлан Ташатова.
Ранее в Генпрокуратуре и МВД рассказали о ситуации на избирательных участках.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.
Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170515-za-chto-udalili-nablyudatelya-obyasnili-na-izbiratelnom-uchastke-v-astane/
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