"Атом, Атомбек": названы необычные имена в Казахстане

В Казахстане имя Атом носят 5 человек, самому младшему из них 3 года, старшему - 66 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Также сообщается, что носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана. Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом":

Атомжан - 2 человека;

Атомбек- 6 человек;

Атомвек - 2 человека;

Атомтай -1 человек.

"Отметим, что 80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет", - сказано в сообщении.

В начале текущего года мы писали, что в прошлом году казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена.

В преддверие Нового года В Правительстве для граждан рассказало о самых популярных именах, которые выбирали для своих детей алматинцы. Сообщалось, что самыми популярными были имена исторических деятелей.

До этого мы писали о самых необычных именах, которыми называли детей в Казахстане.

Добавим также, что в июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.