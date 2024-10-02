"Атом, Атомбек": названы необычные имена в Казахстане
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В Казахстане имя Атом носят 5 человек, самому младшему из них 3 года, старшему - 66 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Также сообщается, что носители этих имен проживают в Акмолинской, Костанайской областях и городах Алматы, Астана. Помимо этого, в стране встречаются имена с частицей "атом":
- Атомжан - 2 человека;
- Атомбек- 6 человек;
- Атомвек - 2 человека;
- Атомтай -1 человек.
"Отметим, что 80% носителей всех этих имен старше 47 лет и проживают в 11 регионах страны. А людей с именем Референдум в Казахстане нет", - сказано в сообщении.
В начале текущего года мы писали, что в прошлом году казахстанцы часто выбирали для своих новорожденных детей двойные имена.
В преддверие Нового года В Правительстве для граждан рассказало о самых популярных именах, которые выбирали для своих детей алматинцы. Сообщалось, что самыми популярными были имена исторических деятелей.
До этого мы писали о самых необычных именах, которыми называли детей в Казахстане.
Добавим также, что в июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. Позднее стало известно, что референдум пройдет 6 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168898-atom-atombek-nazvany-neobychnye-imena-v-kazahstane/
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